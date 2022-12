Los charrúas derrotaron a Ghana, pero no les alcanzó y se van para la casa por goles a favor. Leyendas uruguayas se fueron con todo y aseguraron que fueron perjudicados por el VAR.

Uruguay ganó, pero no le alcanzó para seguir con vida. Este viernes los charrúas quedaron eliminados del Mundial de Qatar 2022 pese a vencer a Ghana por 2-0, ya que Corea del Sur logró un agónico triunfo frente a Portugal y se quedó con el segundo lugar del grupo por diferencia de goles a favor.

Pero más allá de lo particular de la eliminación de la Celeste, los hinchas quedaron más que caliente por dos polémicos penales que el VAR descartó. El árbitro del encuentro revisó la jugada más dudosa de todas con la tecnología, descartando que existiera falta y así sentenciando el adiós del equipo de Diego Alonso.

Una vez finalizado el encuentro, los fanáticos uruguayos sacaron toda su rabia a la luz. Y es que así como muchas veces les tocó a ellos vivir la otra cara de la moneda, como con Chile al inicio de las eliminatorias, ahora lamentan un resultado y una decisión del juez que los deja con las ganas de entrar en la próxima ronda del Mundial de Qatar 2022.

En conversación con RedGol Washington Castro, charrúa con paso por varios clubes en los '80 en nuestro país, no se guardó absolutamente nada. "Uruguay queda fuera por la FIFA, no querían que se enfrentara con Brasil. Es una vergüenza lo de hoy. Era tremendo penal, pero tremendo. Y no lo digo yo, lo dicen los argentinos y todos los periodistas", lanzó de entrada.

Para el ex delantero, la Celeste dijo adiós al Mundial de Qatar 2022 porque así lo quiso el ente rector del fútbol. "Hoy Uruguay queda fuera porque lo dejaron fuera. Y lo de Portugal es impresentable, no puede jugar con la mitad del equipo titular".

"Sí se pudo hacer más, pero Uruguay hoy mereció clasificar. Hizo todo para hacerlo", agregó antes de seguir dándole con todo a los Lusos. "Es poco serio este Mundial, porque Portugal no puede jugar con la mitad del equipo si otro país se juega la clasificación".

"El penal es tremendo, tremendo. Y con Portugal con Ghana llamó el VAR y cobró un penal a Ronaldo que no era. Se han visto cosas muy feas y para Uruguay el VAR no corrió. Cuando lo repiten, se ve que fue el tremendo penal. Y a Cavani lo tocan. Son cosas… Uruguay mereció pasar por lo que hizo, pero el VAR corre para algunos y otros no", añadió.

En esa misma línea, Washington Castro recalcó que "para mí, este Mundial es raro. No puede ser que casi por tarjetas dejaban fuera a Messi, se está desperfilando".

Otro histórico uruguayo como Jorge Luis Siviero, emblema de Cobreloa en los años '80, fue más suave y reconoció que Uruguay se farreó la clasificación en los duelos pasados. "Sí, claro, se pierde en los partidos anteriores. Especialmente con Corea, que era un rival al que había que ganarle y estuvo cerca, pero no lo logró".

De hecho, le dejó un claro mensaje a Diego Alonso. "La especulación le pasó la cuenta ahora. Por más que haya ganado, nadie pensaba que le podían ganar a Portugal, pero ya estaban clasificados, dieron ventajas y en definitiva los perjudicó. Esto es así, no queda otra".

"Últimamente en los últimos mundiales Uruguay había clasificado en los grupos. En Sudáfrica fue cuarto, en Brasil entró a cuartos de final y en Rusia salieron quintos con Francia, que fue campeón. Siempre estuvo involucrado en los mejores lugares. Quedar eliminados en primera fase es un fracaso y no hay que tenerle miedo a la palabra", sentenció.

Revisa el resumen del partido entre Uruguay y Ghana en el Mundial de Qatar 2022