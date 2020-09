Presidente del Lyon le pega portazo al Barcelona por Memphis Depay: “No nos interesa dejar salir a nuestro capitán”

Es sabido por todos que Ronald Koeman está realizando una reestructuración de la plantilla del Barcelona. De hecho, ya se sabe que Luis Suárez y Arturo Vidal no son considerados y que están cerca de fichar en clubes de la Serie A.

Sin embargo, el equipo culé no solo trabaja en los jugadores que saldrán del equipo, sino también en los que deberían llegar y, en ese sentido, el delantero Memphis Depay es uno de los elegidos por el nuevo técnico para potenciar la plantilla.

Ante esa situación el presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, conversó con el portal Get Football News France sobre el interés catalán por el artillero neerlandés y aseguró que a la fecha no ha llegado ninguna oferta formal.

El mandamás aseguró que no existen ofertas formales por Depay. (FOTO: Getty)

“Memphis podría haberse ido en agosto, pero ahora debería quedarse con nosotros toda la temporada”, cerrándole de inmediato al club español y al delantero la posibilidad de dejarlo partir.

“En contra de lo que he leído, no ha habido negociaciones con el Barça. Y no creo que al Lyon le interese dejar salir a su capitán tras esta temporada truncada por la LFP”, refiriéndose al término anticipado de la competencia local en Francia por la pandemia del coronavirus.

Con estas declaraciones se ve muy complicadas las opciones de Depay de fichar en Barcelona, equipo que deberá presentar una oferta irrenunciable para cumplir con los deseos de Koeman. En España hablan de una operación cercana a los 30 millones de euros.