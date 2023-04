Al parecer, la final de Qatar 2022 está lejos de ser olvidada. Pero más allá del partidazo que le dio el triunfo a Argentina sobre Francia en el Estadio Lusail, varios todavía se acuerdan de lo que vino después: la polémica celebración que tuvo como gran protagonista al Dibu Martínez.

Al momento de recibir el Guante de Oro, el portero campeón del mundo puso el galardón en frente de sus genitales, causando gran indignación. No solo eso: después, se burló de Kylian Mbappé en los camarines y también en el país trasadino, donde sacó un muñeco del francés en Buenos Aires.

Festejos "primitivos", según describe el presidente de la UEFA, Aleksandr Ceferin. En el libro Messiánico, una biografía de Lionel Messi que escribieron los periodistas Sebastián Fest y Alexandre Juillard, el timonel europeo reprochó lo hecho por Dibu y, además, a Messi por no haberle llamado la atención.

"Debería haber dicho algo, decirle que dejara de hacer eso, que mostrara algo de respeto. Al final, Messi juega todo el año con Mbappé", argumentó Ceferin. "No puedo entender que Martínez se burle de Mbappé, lo de la marioneta y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó", agregó.

El esloveno catalogó el festejo con el Guante de Oro como "una cosa repugnante" y complementó: "Eso no se hace. ¡Ganaste la Copa del Mundo! Demuestra algo de grandeza, que no eres un primitivo. Puedes ser un arquero perfecto, pero si no eres buena persona...".

Dibu, por su parte, manifestó pocos meses después de la final que jamás quiso lastimar a Mbappé. "Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi. Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal, lo respeto enormemente", dijo.