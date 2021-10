A un poco más de dos días para que se juegue el Clásico del Pacífico entre Perú y Chile, en el país vecino hay una verdadera disputa mediática respecto a quién debe ser el delantero en punta titular en el equipo que dirige Ricardo Gareca.

Por una parte esta la experiencia, la jerarquía y la historia de Paolo Guerrero en la selección peruana versus la frescura, la actualidad y la potencia de Gianluca Lapadula, este jugador nacido en Italia y que le ha inyectado nuevos aires a la generación que fue capaz de volver a una Copa del Mundo luego de largos 36 años.

Lo cierto es que el Bambino se ha ganado el corazón de los hinchas peruanos y hasta la prensa local exige su presencia en el once de la banda sangre sentando en el banco al Depredador.

El diario Trome publica hoy que "del saque somos carnecita... Para mí no hay debate. Lapadula tiene que ser titular ante Chile. Es mi humilde opinión. Hoy es diez veces más que Guerrero. Si Paolo estuviera al 100 %, no lo sienta nadie. Gianluca está para corretear, chocar, marcar el pase y meterla".

El columnista llamado el Bombardero explica que "entiendo que el Depredador (Paolo Guerrero) es el engreído del pueblo, es amado y se lo ha ganado en el campo. Eso no está en discusión. Pero también creo que hay que ser honestos y hoy no es el mismo de las Eliminatorias pasadas. Su tema no es futbolístico porque calidad le sobra. El inconveniente es la competencia. Viene de a poco recuperando su nivel. No lo forcemos".

Ahora será Ricardo Gareca el que debe tomar la decisión respecto a cuál de los dos delanteros jugará ante Chile, ¿los dos? difícil.

