Portero inglés marca golazo de arco a arco y se disculpa con su colega: "Sé lo que se siente"

El impresionante gol que Tom King marcó en el Newport County de la Football League Two, cuarta división de Inglaterra, está dando la vuelta al mundo.

A las 12 minutos del encuentro, el portero sacó con tanta potencia desde su área que terminó inflando la red del arco del Cheltenmah.

King apenas celebró y tras el pitazo final del partido, que terminó 1-1, se acercó al arquero rival, Joshua Griffiths, para pedirle disculpas.

Entrevistado luego del encuentro, King explicó por qué no festejó el golazo: “Estaba demasiado ocupado gritándole a Podge (compañero de equipo) ¡Pensé que debería haberlo agarrado! Pero tuve un rebote afortunado y pasó por encima del portero con la ayuda del viento”.

“Los muchachos me preguntaban por qué no celebraba, pero hasta le pedí disculpas (a Griffiths) después del partido. Dije que lo siento y si fuera al revés me gustaría pensar que él me lo pediría”, añadió.

El portero recordó una situación similar que había vivido en contra: “El viento soplaba muy fuerte, pero el rebote fue increíblemente afortunado. Casi tuve uno en mi contra cuando jugamos contra Morecambe en casa el año pasado, cuando apenas logré sacarlo. Sé como se siente estar en el extremo receptor”.

“Se sentía raro, no sabía cómo reaccionar. Los chicos decían que debería haber corrido hasta la otra esquina para una celebración”, finalizó.