Pollo Vignolo desata la polémica: "El mejor Lionel Messi ya pasó"

Barcelona y Lionel Messi no lo pasan bien. Los azulgrana fueron humillados a domicilio en Camp Nou, cuando Paris Saint-Germain los visitió en el marco de los octavos de final de ida de Champions League goleando por 4-1 con un Mbappé a todo ritmo.

Ver a la Pulga junto al Barça se ha vuelto un dolor de cabeza para muchos, ya que el trasandino está notablemente incómodo y suele verse frustrado y cabizbajo en cancha, una imagen que previamente sólo mostraba cuando vestía la albiceleste.

En ese contexto, Sebastián Vignolo fue durísimo con el jugador en ESPNF90, asegurando sin temor alguno que los mejores días de uno de los mejores del mundo ya están quedando en el olvido:

"El mejor Messi ya pasó", dijo Vignolo.

Uno de los principales argumentos del afamado comentarista para justificar el nivel de Messi apunta a sus compañeros de equipo, cuyas capacidades se ven como poca cosa al lado de otroras talentos del Barcelona, como Andrés Iniesta o Xavi Hernández.

Messi sufrió en demasía ante PSG en Champions.

Incluso hace algunos días, Vignolo ya había asegurado que "Messi se tiene que ir del Barcelona, no puede quedarse ni un segundo más. Cuando tu casa ya no es tu casa y no sentís lo mismo... Ya cuando no encuentra lo que encontraba, él fue muy feliz pero a esta altura ya no lo es, sufre y la pasa mal".

Apenas finalizó el Barcelona vs Paris Saint-Germain, Pollo Vignolo también aprovechó de lanzar sus dardos contra el criticado entrenador azugana, Ronald Koeman:

"Y encima acá (en el Barcelona) hay un tipo que da la sensación que disfruta ver a Messi pasándola mal. La cara de Koeman cuando termina el partido riéndose... da la sensación que lo contrataron para romper a Messi. No le creo nada a Koeman, cuando lo elogia a tampoco", espetó.