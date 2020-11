Pollo Vignolo y la partida de Maradona entre lágrimas: "Es un shock. Se murió el fútbol, se me murió un superhéroe"

Diego Armando Maradona, el crack, el Pelusa, el Barrilete Cósmico, el Pibe de Oro, el 10. En una jornada oscura para el fútbol mundial, el ex astro de la selección de Argentina dejó de existir y parte a la eternidad luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

La dura noticia pilló a ESPN FC90 al aire, en medio de la incertidumbre de la confirmación que había sido alertada por una descompensación. El conductor Sebastián Vignolo quedó en shock al aire y entre silencios llevó adelante el programa entre lágrimas y con la voz quebrada.

“La información es esa. Lo seguimos chequeando, estamos todos con el teléfono… No sabemos para dónde ir, es una información pesadísima. Uno nunca está preparado para estos momentos, es un estado de shock, una situación que genera mucho dolor y tristeza”, dijo el Pollo muy afectado.

Agregó que “hay un silencio porque estamos todos impactados. Sabíamos que Diego tenía este problema, esta situación. Se habla de un desenlace trágico como la muerte, es una noticia que uno no quiere ni quiere dar”.

Y el golpe llegó: “lo confirman, lo de Diego. Nada… Un paro cardiorrespiratorio. (…) Hay situaciones que te superan, esta es una. No se puede ser profesional cuando te golpean tanto los sentimientos. Es un momento de mierda, durísimo. Una cosa es decir, che, no lo veo bien, pero…”.

“La confirmación es que murió Diego. Lo quisieron reanimar y no hubo caso. Es muy difícil. Vamos a estar acompañando, es un dolor inmenso. Es una jornada que genera un impacto emocional durísimo. Uno está preparado para hablar de fútbol”, añadió.

Pollo Vignolo continuó: “entiendan este estado de shock, estábamos haciendo nuestro trabajo y se nos murió el Pulga… cómo se habla de fútbol cuando se va quien te dibujó la primera sonrisa, quien te hizo sentir esto que sentimos. Le pido disculpas a la gente… Esta noticia es muy difícil. Se murió el fútbol”.

“Jamás uno imaginaba que esto iba a pasar, veíamos a Diego y bromeábamos que le gambetea hasta la muerte, pensábamos siempre: Diego sale. Y no salió. Se me murió un superhéroe. El que nos hizo conocidos. Cuando una viaja a cualquier lado… te hablan de Maradona. Y no conocían ni la bandera Argentina. Es un golpe al corazón, a los recuerdos, a la infancia. La capital del país es Maradona”, sentenció.