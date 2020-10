Pollo Vignolo no se olvida de Jorge Sampaoli: "En Rusia no nos eliminó Francia, nos eliminó él"

El breve paso de Jorge Sampaoli al mando de la selección argentina no es bien recordado al otro lado de la cordillera. Pese a que el ex entrenador de Universidad de Chile y la Roja llevó a la Albiceleste al Mundial de Rusia 2018 en una más que complicada eliminatoria, su desempeño en la Copa del Mundo dejó con gusto a poco a los trasandinos y se llenó de críticas.

Un empate ante Islandia en la primera fecha, una fea goleada en contra con Croacia y un agónico triunfo contra Nigeria, le dieron los boletos a octavos de final a la Albiceleste en la cita planetaria. Sin embargo, el desafío en la ronda de los 16 mejores sería muy difícil para Sampaoli.

Argentina chocaba ante Francia y a pesar de que estuvo 2-1 arriba en el marcador, los europeos le pasaron por encima a los trasandinos en un brillante segundo tiempo. La selección gala venció por 4-3 a la Albiceleste y sacó sus pasajes a cuartos de final.

Tras esto, Sampaoli fue destituido de la selección argentina. Aunque ya hayan pasado más de dos años del Mundial, al otro lado de la cordillera aún no se olvidan del casildense. El reconocido comentarista de ESPN, Sebastián Vignolo, barrió el piso con el ex DT de la Roja.

"Al Mundial de Rusia no fuimos, ahí no participó Argentina. Llamas a la FIFA y te dicen que no estuvo la Argentina. Nos eliminó antes Sampaoli, no nos eliminó Francia, nos sacó Sampaoli del Mundial", señaló el Pollo en 90 Minutos.