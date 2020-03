Pepe Reina relata su experiencia con coronavirus: “Me asusté cuando me faltó el aire por 25 minutos”

Pepe Reina es uno de los jugadores de fútbol que dio positivo por coronavirus, situación que lo llevó a estar aislado y vivir en carne propia los estragos que provoca este virus en el cuerpo de una persona.

En ese sentido, el arquero español relató para el diario italiano Corriere dello Sport su experiencia ante esta enfermedad y reconoció que se asustó en algunas etapas del covid-19.

"Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que nunca pasaba, me sentía cansado. Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar", señaló.

Agregó que “los primeros siete u ocho días los pasé encerrado en una habitación", mencionó, quien vive junto a su señora, sus cinco hijos y sus suegros en una casa de Birmingham, Inglaterra.

No obstante, ante la difícil situación que tuvo que vivir, el portero español se encuentra mucho mejor de salud y que sigue cumpliendo con la cuarentena en su hogar.