Kylian Mbappé vivió este miércoles una de sus jornadas más amargas en el profesionalismo. El delantero participó en el triunfo por 1-3 del PSG en su visita al Montpellier, pero con la amargura de fallar dos penales, perderse un gol solo y salir lesionado. Todo en 20 minutos.

El campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 saltó a la cancha como titular en un partido donde necesitaban ganar a toda costa. Y es que luego de la victoria del Olympique de Marsella de Alexis Sánchez, la lucha por el liderato había quedado a solo dos puntos de distancia.

Sin embargo, ni en las peores pesadillas de Kylian Mbappé ocurrió lo visto esta tarde en Stade de la Mosson. El artillero no tuvo una buena jornada, lamentando no solo el fallar goles, sino que también una lesión que espera no sea de gravedad.

Después de un arranque prometedor, un centro al área terminó en un penal contra Sergio Ramos. El encargo de lanzar desde los 12 pasos fue la Tortuga, pero las cosas no salieron para nada como se esperaba.

En el primer intento, remató al palo derecho y el arquero Lecomte adivinó para contener. No obstante, un pie y la invasión de jugadores locales llevó a que el lanzamiento se tuviera que repetir.

Nuevamente Kylian Mbappé tomó la pelota para rematar desde el centro del área, pero ahora cambiando la dirección. Para su mala suerte, el remate se fue al palo y le dejó el rebote servido, donde llegaría lo peor: frente al arco, mandó la pelota a las nubes.

Las burlas de los hinchas locales no se hicieron esperar, pero en los 17' de juego el francés sufriría un golpe letal. Una entrada por detrás lo dejó en el suelo por algunos minutos, para luego volver a jugar. El dolor fue demasiado y debió pedir el cambio, saliendo a los 21' por Hugo Ekitike.

Kylian Mbappé espera que su lesión no sea de gravedad y así sacarse cuanto antes la rabia de lo ocurrido esta tarde. Dos penales fallados, un gol perdido solo frente al arco y un golpe lo dejan fuera de un partido donde Fabián Ruiz, Lionel Messi y Warren Zaire-Emery salvaron un desastre.

Revisa el penal y rebote fallados por Mbappé en el triunfo del PSG ante Montpellier en la Ligue 1 2022/23