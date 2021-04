Pablo Islas le da con todo a su ex compañero Juan Román Riquelme: "Como compañero no lo quiero al lado jamás, nunca, ni un minuto"

Pese a que es venerado por la gente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme también tiene detractores, y no sólo Manuel Pellegrini quién lo tuvo en el Villarreal y con quien mantiene una disputa de años.

Su ex compañero en Argentinos y Boca Juniors, Pablo Isla, no tuvo problemas en dirigir munición pesada en contra del Topo Gigio asegurando que como jugador es el mejor, pero como compañero no.

"Román como jugador fue un monstruo indiscutible, el mejor del mundo. Como compañero no lo quiero al lado jamás, nunca, ni un minuto. Yo tengo otra forma de manejarme", aseguró el ex delantero en Cadena 3 de Santa Fe.

Juan Román Riquelme en el Villarreal donde tuvo graves problemas con Manuel Pellegrini (Getty Images)

No es la primera vez que Riquelme recibe críticas de sus ex compañeros, incluso el propio Carlos Tévez lo emplazó por enjuiciarlo públicamente luego de dejar Boca Juniors para ir a China.

Pablo Islas conoce de cerca a Riquelme, porque además de ser de la misma cantera de Argentinos Juniors, pasó a Boca cuando el club era presidido por Mauricio Macri y decidieron comprar a los cuatro jugadores más aventajados del Bicho de la Paternal.

Hoy, el hermano del ex arquero Luis islas, no sólo le dispara al Riquelme jugador, también eleva un crítica al Riquelme dirigente.

"Boca está muy golpeado internamente. Estar en ese vestuario hoy es un problema. Si sos un jugador temperamental y no te dejás pasar por encima, sos el primero que vas a tener líos en el club. Por eso, los futbolistas tienen que ser inteligentes y pensar en el plantel. Les tiene que importar un carajo el que está sentado en el palco", cerró.