Manuel Pellegrini vuelve a desclasificar encontrón con Juan Román Riquelme: "Hay ciertas cosas que no se pueden transar para no perder la disciplina del grupo"

Pese a que ya se ha dicho todo en el encontrón que tuvieron Manuel Pellegrini y Juan Román Riquelme en el Villarreal y que terminó con el astro argentino separado del equipo y no siendo citado más, hoy el entrenador chileno, sigue insistiendo que no se arrepiente.

El Ingeniero conversó este viernes con ADN y al ser consultado por este tema, reiteró que él las indisciplinas no las tolera, y pese a la calidad del mediocampista, no podía tolerar su conducta.

"Hay ciertas cosas que no se pueden transar para no perder la disciplina del grupo. Tuve la fortuna de dirigirlo. Quizá todos los jugadores tenemos un tope y le costó aceptar ciertas condiciones que como técnico no podemos transar", afirmó Pellegrini.

En ese sentido, Pellegrini quiso justificar al Topo Gigio, al asegurar que "fue producto de una inmadurez, pero cuando uno es joven comete muchos errores. Tomaría la misma decisión. Siempre queda un cargo de conciencia, todos nos equivocamos, pero fue el camino que desgraciadamente se tuvo que tomar".

El actual entrenador del Betis de Sevilla goza de un excelente momento profesional y da luces de cómo se ha planteado su exitosa carrera.

"La verdad es que mi exigencia a mí mismo ha sido la base por la que he podido trabajar 22 años seguidos en el extranjero. He tenido la suerte de hacer las mejores campañas con Villarreal y Málaga, una de 96 puntos en Real Madrid. Estoy avalado por una trayectoria pero si siento que hice lo que tenía que hacer me retiraría", cerró.