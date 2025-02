Carlos Palacios está viviendo unos primeros días de ensueño con la camiseta de Boca Juniors. La Joya llegó, se ganó un lugar en los Xeneizes y se ha transformado en la gran figura en lo que va de temporada 2025.

El fin de semana el ex Colo Colo marcó su primer gol con el elenco Azul y Oro, lo que ha desatado una verdadera locura en Argentina. Su rendimiento saca aplausos y le da la razón a Juan Román Riquelme, quien lo estuvo buscando durante un año. Tanto, que hasta hablaba con sus rivales sobre él.

Así por lo menos lo reveló un jugador que hoy milita en Santiago Wanderers y que en 2024 derrotó al Cacique con la Joya en la cancha. Sin duda una obsesión del presidente de Boca Juniors que hoy le está dando frutos.

La llamada de Juan Román Riquelme a Jorge Luna por Carlos Palacios

Juan Román Riquelme estuvo un año convenciendo a Carlos Palacios de ir a Boca Juniors. El presidente de los Xeneizes se acercó todo lo que pudo al jugador, llegando a hablar con sus rivales para conocer cómo era dentro de la cancha.

Juan Román Riquelme siguió a Carlos Palacios hasta con sus rivales. Foto: YouTube.

Así por lo menos lo reveló Jorge Luna, figura de Santiago Wanderers y que tiene una amistad con el ídolo del gigante trasandino. En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el 10 de los Caturros destapó su diálogo con el otrora volante cuando estaba en Deportes Copiapó en 2024.

“Sí (me llamó), cuando le ganamos a Colo Colo en el Monumental después del partido me felicitó porque lo había visto. Se pone contento cuando me va bien”, comenzó señalando.

Fue tras ello que se refirió a la charla que tuvo con Juan Román Riquelme sobre Carlos Palacios. “Después del partido me preguntó qué tal era él como jugador. Lo único que le pude decir es que juega muy bien a la pelota“.

“Ese año no pudo ir, pero que lo tenga cerca… está muy contento. Lo están disfrutando, él lo demuestra en la cancha. Juega como si estuviera como hace cinco o seis años en Boca”, complementó.

Finalmente, Jorge Luna remarcó que el extremo tiene todo para brillar en La Bombonera. “Como lo viene haciendo y como lo hizo en Colo Colo, de la mejor manera, tranquilo. Tiene buenos jugadores y, con la calidad que tiene, se le va a hacer mucho más fácil“.

Carlos Palacios la está rompiendo en el inicio de su aventura con Boca Juniors. La Joya espera mantener ese nivel y así ayudar a un equipo en el que se ha transformado en una pieza fundamental. Quizás la más importante.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios en Boca Juniors?

Carlos Palacios ha sido la figura de Boca Juniors en lo que va de temporada 2025, en la que ha disputado 4 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha marcado 1 gol, no tiene asistencias y alcanza los 265 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Boca Juniors?

Carlos Palacios quiere seguir brillando en Boca Juniors y se prepara para un partidazo. Este sábado 8 de febrero desde las 22:00 horas, los Xeneizes visitan a Racing en un nuevo clásico.