Óscar Washington Tabárez no piensa en renunciar a la banca de Uruguay: "¿Quién me puede exigir eso a mi? No tiraré la toalla?

Un duro revés experimentó la selección uruguaya en su visita a La Paz donde enfrentó a la crecida Bolivia, la que se impuso 3-0 e incluso se dio el lujo de fallar un penal en los pies de su máxima estrella, Marcelo Moreno Martins.

La Celeste vive un momento durísimo, porque desde las eliminarorias para Suecia 1958 que no caía cuatro veces en forma consecutiva, resultados que la tienen con un pie afuera del Mundial Qatar 2022.

Terminado el partido la prensa charrúa le consultó al entrenador Óscar Washington Tabárez si piensa renunciar, ante lo cual el Maestro respondió con un poco de enojo.

"No, porque yo soy un profesional de esto, tengo contrato y ahí dice todo lo que tengo que hacer. Ese tipio de decisiones se toman a otro nivel y se respetarán como se hace siempre, porque no sé quién me puede exigir eso a mí, sobre todo después del tiempo de trabajo que yo estuve acá, no considero irme tirando la toalla, no quiero hablar más porque voy a decir algo de más", afirmó con cara de pocos amigos.

En esa misma línea, el legendario estratega uruguayo agregó que "no es un momento de hablar mucho, todos habrán visto lo que pasó. Nosotros esperábamos algo distinto en nuestro cálculo de probabilidades. No hay otra cosa que mirar hacia adelante, que el tiempo haga lo suyo y sacar las conclusiones de este período".

Tabárez cree que aún quedan eliminatorias, pero entiende que ya no depende de ellos, y de hecho en el horizonte celeste, aparece Chile en la última fecha, la que será de miedo.

"Ahora son cuatro partidos que quedan, cada vez depende menos de nosotros, pero de la parte de la que nos podemos ocupar lo haremos para ver cómo hacemos para tener una mejor expresión", agregó el maestro", cerró.