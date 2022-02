Óscar Ruggeri sufre recordando las adicciones de Diego Maradona: "Yo sabía que no iba a salir, no se sale más de esas cosas"

A poco más de un año de la muerte de Diego Armando Maradona uno de sus compañeros mundialistas, Óscar Ruggeri, se sinceró y habló de su larga y triste lucha por apartar al histórico argentino de la drogadicción y los excesos.

En una honesta charla en ESPN, el Cabezón abordó sin tapujos la oscura etapa en que el diez estuvo perdido en los narcóticos, detallando sus espefuerzos por ayudarlo a salir.

"Yo me peleé bastante con Diego por este tema, mucho. Eran charlas privadas que me metía en la habitación y hablábamos bien. Enojado yo, porque le decía ‘qué loco que no te das cuenta lo que sos’", comenzó relatando.

"No sé si (Maradona) lo superaba lo grande que era. Le repetía mucho: ‘Tenés el mundo a tus pies. ¿Querés ser presidente? Te preparas y vas a ser presidente. ¿Querés agarrar la FIFA? Vas a agarrar la FIFA’. Salen imágenes a cada rato de Diego, hay en todo lados y pensar que tenía un año y medio más que yo. Podría ser el rey”, acotó.

Ruggeri lamentó que “yo lo peleaba porque le cuestionaba todo. Y (Maradona) siempre me decía que estaba saliendo de a poco (de las drogas). Yo sabía que no iba a salir, no se sale más de esas cosas".

"Plata en el bolsillo yo nunca le vi a Diego (Maradona). Yo nunca vi que Diego haga así y diga ‘1.000 pesos pongo yo’. Nunca. No le importaba nada eso. Para mí con el tema droga tapaba todas las cosas buenas, lo grande que era", explicó.

"Qué pecado. (Maradona9 Nunca nos dejó estar cerca, nunca nos dejó llegar. O sea, nos dejaba un rato y sabía que después nos íbamos. Nos era difícil estar cerca y sacarlo de todo eso. Porque era un mundo que había dando vuelta alrededor de él", cerró entre lamentos.