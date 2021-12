Cuando todos los años termina un campeonato, los equipos se reestructuran y comienza la época de mercado a la que los hinchas hace años la bautizaron como "la temporada del humo".

En efecto, casi un 90% de los nombres que danzan en los diferentes medios de comunicación en estos días, probablemente jamás lleguen a su destino inicial.

Aunque aclaremos que muchas veces hay intenciones reales de los equipos por más rimbombante sea el nombre del fútbolista, como fue el caso de Universidad de Chile y Matías Almeyda que en 2005 negociaron, pero al final el volante formado en River Plate optó por jugar en Quilmes y curiosamente enfrentó a la U en la Copa Libertadores de ese año.

Vamos a revisar 10 casos que dependerá del lector determinar si fueron humos o no, aunque les damos una pista: no existe un extintor capaz de disolver tanto polvo en el aire...

1. Pelé a Colo Colo

Para dejar en claro que el humo no es algo exclusivo de nuesta época, ya en la convulsionada década de los 70 también habían rumores y versiones que eran dignos de un 28 de diciembre.

Por ejemplo, el presidente de Colo Colo, Luis Alberto Simián, afirmó que haría todo lo posible para contratar a Pelé, que jugaba sus últimos años en la naciente liga de fútbol de Estados Unidos.

Todo quedó en nada y O Rey terminó su exitosa carrera en el New York Cosmos, echando por tierra los deseos albos.

2. Paulo Dybala a Universidad de Chile

En 2012 un joven Paulo Dybala irrumpía en la Primera B de Argentina en el modesto Instituto de Córdoba, cuando fue ofrecido a Universidad de Chile.

Este hecho fue reconocido por el gerente deportivo azul de la época, Sabino Aguad, el que admite que "nos ofrecieron a Dybala. Recuerdo que el 50 por ciento del pase lo ofrecieron en 800 mil dólares, lo que es una cifra bastante elevada. El jugador era bueno, pero jugaba en el Nacional B. Era su primer año de profesional".

En la U hasta hoy se lamentan de no haber aceptado la oferta de Instituto de Córdoba.

3. Diego Forlán a Colo Colo

Colo Colo quiso seducir al mundialista uruguayo Diego Forlán en dos ocasiones diferentes: En 2012 cuando el goleador dejó el Inter de Milán, pero en ese momento prefirió seguir su carrera en el Inter de Porto Alegre.

En 2014, cuando el entrenador era Héctor Tapia, el nombre de Cachavacha apareció otra vez en la lista de refuerzos albos, pero el atacante oriental decidió volver a su país para defender la camiseta de Peñarol

4. Fernando Morientes a Unión Española

En esta o en cualquier época, si decimos que un futbolista que estuvo muchos años en el Real Madrid, y que fue seleccionado español, y que además hizo goles en mundiales, interesa a un equipo chileno, diríamos inmediatamente que es humo, y del malo.

Sin embargo, el caso de Fernando Morientes y Unión Española fue real, cuando en 2009 y luego de terminar contrato con el Valencia, el presidente hispano Jorge Segovia lo contactó y estuvo a punto de convencerlo.

En 2017 el propio ex goleador reconoció que pudo ser parte de la Chilean League. "Fue cierto, estuvo muy cerca, lo hablamos con la familia en su momento, pero al final no pudo ser", afirmó.

Lo cierto es que Morientes estiró un año más su exitosa carrera y no pudo ser en la Unión, pero sí en el Olympique de Marsella.

5. Diego Maradona a Universidad de Chile, Unión Española y Deportes Temuco

El astro argentino Diego Maradona volvió a Boca Juniors en 1995 luego de su castigo por doping positivo en el Mundial de Estados Unidos de un año antes.

Universidad de Chile que había ganado el Campeonato Nacional de ese año, jugó un amistoso a fin de temporada con el cuadro Xeneize, donde se especuló que el 10 podría venir a la U.

Maradona coqueto como siempre aseguró que le gustaría y que usaría la 9 para no quitarle la camiseta a su amigo Leonardo Rodríguez.

Dos años después, cuando el Pelusa estaba enfrentado con el presidente de Boca, Mauricio Macri, sonó en Unión Española y en Deportes Temuco.

6. Enzo Francescoli a Colo Colo

Luego de ganar el título de 1993, Colo Colo intentó armar un equipazo para el flamante técnico español Vicente Cantatore, y un nombre que sonó ese verano fue el de Enzo Francescoli.

Al parecer el Príncipe ni escuchó la oferta porque estaba decidido a terminar su carrera en River Plate, donde compartiría camarín con Marcelo Salas unos años después.

7. Bebeto a Universidad Católica

Luego del bicampeonato de Universidad de Chile 1994-95, Universidad Católica quiso dar un golpe al mercado al traer a nuestro país al campeón del mundo Bebeto.

El brasileño había terminado su contrato con el Deportivo La Coruña, pero terminó firmando en Flamengo, club donde se había formado.

La ilusión de que el delantero carioca viniera a San Carlos de Apoquindo se disipó rápidamente, tal como nació el rumor.

8. Carlos Valderrama a Coquimbo Unido

Pese a que estaba retirado en 2003, el Pibe, Carlos Valderrama sonó fuerte para ser refuerzo de Coquimbo Unido.

La noticia volvió locos a los piratas que soñaban con ver un crack mundial jugando en el Francisco Sánchez Rumoroso, pero el entrenador José Sulantay se opusó a la contratación.

“Hace 10 años fue la última vez que lo vi jugar en directo y ya era lento. A lo mejor es un aporte publicitario y lleva gente al estadio, pero a mí eso en la cancha no me sirve”, dijo sin arrugarse el querido Don Sula.

9. Paolo Guerrero a Universidad de Chile

Luego del primer semestre para el olvido de Sebastián Beccacece en Universidad de Chile en 2016, los azules buscaron refuerzos para enmendar el rumbo, y sacaron la billetera, porque pagaron 2.5 millones de dólares para quedarse con Jean Beausejour.

Como las arcas azules eran prósperas, Fernando Solabarrieta anunció en Fox Sports que el gran golpe de Carlos Heller, era ir por el goleador peruano Paolo Guerrero.

Fue el propio delantero el que echó por tierra cualquier posibilidad al afirmar en conversación con Goal.com que "a mi nadie me dijo nada, mis representantes no me avisaron de nada concreto o formal. Agradezco el interés si es que lo hay, pero hoy día sólo pienso en Flamengo, en ganar la Copa de Brasil y el Brasileirao que comienza este fin de semana".

10. Ariel Ortega a Universidad Católica

Luego de ser despedido por el entrenador de River Plate, Juan José López, el talentoso Ariel Ortega pudo llegar a principios de 2011 a Universidad Católica.

Según las informaciones que circulaban en esa época "la idea es de un grupo de empresarios, que pretende ofrecer 300 mil dólares por un préstamo de seis meses, aunque el jugador aún debe reunirse con el presidente Daniel Pasarella, para desvincularse del elenco bonaerense".

Lo cierto es que el Burrito no vino a Chile y siguió su carrera en All Boys de la Primera B Metropolitana.

Bonus Track

Quizás no alcanzaron a entrar en el ránking, pero cuando se trata de humo, hay que mencionar a Colo Colo y la posibilidad que tuvo de comprar a Ronaldo, el Fenómeno, cuando recién era un juvenil de Cruzeiro o de traer a Juan Román Riquelme en 2012. Pero sin lugar a dudas, lo más raro, fue el querer sacar del retiro al neerlandés Edgar Davis, luego de que vino a Chile a un evento publicitario.

La U también tiene que contar, porque en 2010 se especuló que traería al Chino Recoba para reemplazar a Walter Montillo y que dos años después desechó al colombiano Duván Zapata para contratar a Enzo Gutiérrez.

En la UC también sonaron en los noventa los megacracks Rivaldo y Hristo Stoichkov, así como la figura de Vélez Sarfield campeón del mundo, José Turu Flores.