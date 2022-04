Jürgen Klopp se está transformando en una verdadera leyenda para el Liverpool. El técnico ha sido clave para el alza en los últimos años y, a solo semanas del cierre de la temporada 2021/22, mantiene a los Reds peleando el título de la Premier League y de la UEFA Champions League.

A solo un punto del Manchester City, el elenco inglés está luchando por conseguir una nueva estrella junto al DT. Y si bien todavía restan fechas para que termine el torneo, este jueves los fanáticos del club celebran.

A través de sus redes sociales, el Liverpool anunció que Jürgen Klopp renovó su contrato por dos años más. El alemán tenía un vínculo firmado hasta el 2024, pero ante los buenos resultados de las últimas campañas, decidió quedarse hasta el 2026.

Con esto, el técnico alcanzará la década en los Reds, en la que ha sabido meterse en la historia grande: la Champions League 2018/19, la Supercopa de la UEFA 2019, el Mundial de Clubes de la FIFA 2019, la Premier League 2019/20 y la Copa de la Liga 2021/22 son parte de las glorias que han conseguido juntos.

Tiempo atrás, Jürgen Klopp había señalado que pensaba tomarse un año de descanso cuando terminara todo con el Liverpool. No obstante, el gran presente que viven logró que cambiara su opinión y opte por seguir al mando.

Jürgen Klopp y sus motivos para seguir en el Liverpool

Jürgen Klopp aterrizó en el Liverpool en octubre del año 2015 y desde entonces ha revolucionado por completo el club. Su estilo de juego se metió a pelear con los equipos más importantes del planeta y lo ha coronado como uno de los mejores de todo tanto a nivel local como mundial.

En conversación con el sitio oficial de los Reds, el técnico abordó su renovación por dos años más. "Hay tantas palabras que podría usar para describir cómo me siento con esta noticia… encantado, honrado, bendecido, privilegiado y emocionado sería un comienzo".

"Hay mucho que amar de este lugar. Lo sabía antes de venir aquí, lo conocí aún mejor después de llegar y ahora lo sé más que nunca", agregó. Tras ello, Jürgen Klopp reconoció que meditó bien la chance de seguir en Inglaterra.

"Como cualquier relación sana, siempre tiene que ser una calle de doble sentido; tienes que estar bien el uno para el otro. La sensación de que éramos absolutamente correctos el uno para el otro es lo que me trajo aquí en primer lugar y es por eso que me he extendido anteriormente. Este es diferente por el tiempo que hemos estado juntos. Tuve que hacerme la pregunta: ¿Es correcto para el Liverpool que me quede más tiempo?", dijo.

Sus acompañantes en la dirección técnica fueron claves para optar por seguir al mando de los Reds. "Junto con mis dos subdirectores, Pep Lijnders y Pete Krawietz, llegamos a la conclusión de que era un '¡Sí!'".

Liverpool podrá contar con Jürgen Klopp para rato y ahora se enfocan en cerrar la temporada de la mejor manera posible. Ya dieron el primer golpe para avanzar a la final de la UEFA Champions League venciendo al Villarreal, mientras buscarán dar el golpe en el liderato de la Premier League este sábado ante el Newcastle.