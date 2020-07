¡Notable! Piqué hace gestos tras cobro del VAR y luego se hace el loco: "No sé de qué me estás hablando"

La recta final de La Liga de España ha estado marcada por las polémicas decisiones del VAR. La tecnología ha sido clave para que el Real Madrid alcance el primer lugar y, a cuatro fechas del final, se perfile como el próximo campeón por sobre el Barcelona.

Y justo en el partido de este domingo ante el Villarreal, el videoarbitraje perjudicó al sublíder. Justo cuando Lionel Messi alcanzaba su gol 701 y ponía el 1-4, un llamado desde la cabina alertó una milimétrica posición de adelanto de Arturo Vidal que anuló todo.

Gerard Piqué fue uno de los que inmediatamente se quejó de la situación y realizó una serie de gestos como si alguien le estuviera escribiendo al VAR. El hecho causó revuelo en España, pero su reacción una vez terminado el partido dejó a todos con la boca abierta.

La transmisión oficial conversó con el defensor y le preguntó por lo ocurrido, pero salió jugando como nunca y negó todo. "No, no me acuerdo. No lo sé. No me acuerdo", comenzó explicando. "Es que cuando estás en el campo, con la adrenalina a tope… no sé de qué me estás hablando".

ESPECTACULAR: a Barcelona le anularon un gol "tecnológico" y Piqué hizo un gesto que le dio la vuelta al mundo. Pero, ¿qué significaba? Atención a la respuesta del defensor... �� pic.twitter.com/6R2DIJRPdb — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2020

La polémica por el VAR en el final de La Liga seguramente seguirá dando que hablar en los partidos que quedan. Por ahora, se desconoce que la organización del torneo vaya a castigar a Piqué por sus gestos.