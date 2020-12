Neymar y Claudio Bravo encabezan ránking de jugadores "cuyo mayor error fue irse de Barcelona"

La llegada de Claudio Bravo al Manchester City en 2016 albergaba muchos sueños para el arquero chileno, que había dejado Barcelona tras pelear por la titularidad con Marc-André ter Stegen y se convertía en citizen por expresa petición de Josep Guardiola.

Sin embargo, la historia de Capitán América en el Etihad Stadium no dejó buen sabor, ya que terminó como suplente del brasileño Ederson Moraes y vio en un segundo plano los logros del equipo durante cuatro temporadas.

Esta razón pone al bicampeón de América como uno de los integrantes del ránking de jugadores "cuyo mayor error fue irse del Barcelona", que publica este martes el diario inglés The Sun y encabeza nada menos que la superestrella del PSG, Neymar.

La lista se genera en referencia a la inminente salida de Lionel Messi del conjunto azulgrana, y en relación a que no siempre la mejor decisión es dejar el equipo catalán. Ahí aparece Bravo, que jugó 75 partidos en tres temporadas con el Barça.

"Se incorporó al City de Guardiola en un acuerdo por casi 19 millones de euros, pero desde su debut contra Manchester United, cuando regaló un gol por un error, recibió críticas generalizadas", advierte la publicación.

Bravo no pudo consolidarse como titular en Inglaterra y esta temporada optó por regresar a España, de la mano del Betis de Manuel Pellegrini a partir de la presente temporada, como una decisión "donde intenta reconstruir su carrera".

Pero la lista no se queda en el arquero chileno. The Sun pone como niño símbolo a Neymar, que se fue al PSG en agosto de 2017, pero no ha podido revalidar los pergaminos que consiguió junto a Messi y Luis Suárez en Barcelona.

"El proyecto que le vendió el presidente Nasser Al-Khelaifi fue que los gigantes franceses podrían ser campeones de la Liga de Campeones y él iba a formar parte de un equipo que dominaría Europa durante años", explica el diario británico.

Claudio Bravo jugó tres temporadas en Barcelona y fue el mejor arquero del fútbol español. Foto: Getty Images

"Las lesiones no han ayudado a su causa y se dice que desea partir para sumar otra medalla de la Champions League a la que ganó con Barcelona en 2015", sentencia el reporte.

El ránking se completa con Bojan Krkic (se fue a la Roma en 2011), Víctor Valdés (Man United en 2015), Hristo Stoitchkov (Parma en 1995), Deco (Chelsea en 2008) y Patrick Kluivert (Newcastle en 2004)