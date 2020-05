Mike Tyson a punto de ser el auspiciador en la camiseta del Everton con sus productos de cannabis

Mike Tyson viene consolidando hace tiempo los productos que vienen de la cannabis y su intención es auspiciar la camiseta del Everton de la Premier League de Inglaterra.

Según informa Insider, la marca Swissx cuyos dueños son el ex boxeador y el multimillonario Alki David, están en la última fase para cerrar acuerdo con el cuadro inglés y llevar su logo en la parte frontal de la camiseta de los Toffees.

"Estamos comprometidos con Everton para hacernos cargo de la parte delantera de su camiseta. Se pusieron en contacto conmigo y ya me han ofrecido diseños con todo el logotipo de ‘Swissx’ en azul, algo que no me gusta, pero se verá bien”, aseguró el socio de Tyson.

Esta empresa había intentado adquirir los derechos para que el Camp Nou llevara el nombre de sus productos, algo que fue declinado por la directiva culé.

Si el Everton cierra el trato, sería el primer club en la historia de la Premier League en tener en su camiseta un producto a base de cannabis.