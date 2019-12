Maradona entre lágrimas: "A los jóvenes les digo que no prueben la droga, no tienes familia. Yo era un zombi"

Diego Maradona conversó con el programa Líbero de TyC Sports y se dio espacio para hablar de todo en una entrevista que tuvo anécdotas hilarantes y otras más emotivas.

“Nunca vi un ovni, para qué vamos a inventar. Una vez con copas de más falté a casa tres días. Llegué al cuarto día y dije que me habían raptado los ovnis. ¡Me llevaron!”, contó Diego entre carcajadas.

También contó que “los árabes me ofrecieron una casa con zoológico… le digo esperá: ¿qué le das de comer al león? Y me dice que el príncipe les viene a dar de comer. Primer lo del zoológico, y la casa era hermosa pero estaba como 100 kilómetros de la piscina, a 50 del baño. ¿Qué andaban en moto acá dentro? Parecía la Hacienda Nápoles”.

Ahí la conversación tomó la seriedad necesaria para hablar de un tema que para Maradona no es un chiste: la cocaína. Diego opinó sobre pablo escobar y le dejó un mensaje a los jóvenes al borde de las lágrimas.

“Nunca fui a la Hacienda Nápoles, te juro por mi viejita. No conocí a Pablo Escobar, nunca me regaló nada. Lo que hacía era horroroso. Para mí que yo consumía; y era para qué le vas a prestar el cajón de dólares, repártela con la gente. Y cuando ya no pudo más empezó a construir casas para los pobres, pero no porque era bueno”, expuso.

Sentencia: “a los chicos les digo: no a las drogas. No son ustedes, no tienen participación con la sociedad ni con la familia. Yo lo aprendí de mis viejos. No soy mal educado, soy mal aprendido. Me educaron con amor. Cuando tomaba falopa no tenía nada, era un zombi. No la prueben”.