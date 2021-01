Manchester United vs Sheffield United | Día, hora, cómo y dónde ver EN VIVO ONLINE y en TV el duelo de los Diablos Rojos contra Blades

Los Diablos Rojos son los líderes de la Premier League y viven un buen momento. Aunque la distancia es corta con su escolta, el United muestra credenciales para ser candidato al título. En la próxima fecha reciben a un Sheffield United que es colista.

Con 40 unidades en 19 partidos, el Manchester United es el primero de la tabla. Sus rivales, el Manchester City, los sigue de cerca con 38 puntos. Los Citizens tienen un partido menos, por lo que podrían ser líderes de la Premier League.

Dado lo anterior el United no puede ceder puntos en liga cuando enfrenten al Sheffield United. El choque será en Old Trafford y los Blades llegan como el pero equipo de la temporada. Solo han conseguido 5 puntos, una victoria y dos empates, los otros 16 partidos son derrotas. El descenso para el Sheffield es casi un hecho, ya que tienen seis puntos menos que sus rivales más cercanos y no hay señales de mejora en el equipo acerero.

Los Diablos Rojos además vienen con las ánimos altos. Ayer vencieron por 3-2 al Liverpool y clasificaron a la quinta ronda de la FA Cup. De la mano de Marcus Rashford y Bruno Fernandes se ilusionan en copa y en liga.

Día y hora: ¿cuándo juegan Manchester United y Sheffield United por la Premier League?

El partido entre Manchester United y Sheffield United se jugará el día miércoles 27 de enero a las 17:15 horas, hora chilena.

Un golazo de Bruno Fernandes de tiro libre superó a Alisson y sentenció el partido. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Manchester United vs Sheffield United?

El encuentro no cuenta con transmisión por TV. Información sujeta a ser confirmada.

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?

La transmisión online estará disponible en la plataforma de ESPN, en ESPN Play.