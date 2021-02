Las estremecedoras palabras de la mamá del Morro García culpan a presidente de Godoy Cruz: "Mansur no se cansó de humillarlo"

El sábado el fútbol argentino y sudamericano quedó impactado, debido a que se supo que el delantero de Godoy Cruz, Santiago Morro García, perdió la vida, ya que tomó la decisión de suicidarse.

El atacante uruguayo tenía una fuerte depresión, y estaba siendo tratado sicológicamente. Además, había sufrido constantes ataques del presidente de su club, José Mansur, quien apuntado directamente por la madre del jugador.

Claudia Correa, madre del Morro, conversó con el Canal 7 de Mendoza y se fue con todo contra el dirigente del elenco transandino, al decir que tiene directa relación con la terrible decisión que tomó su hijo.

"Mansur hizo la declaración de que mi hijo era un líder negativo y debería haberlo limpiado; le quiero decir que era un chiquilín que ayudó a todo gurí (niño para los uruguayos) que encontró y nunca le faltó el respeto a nadie", dijo en primera instancia Correa.

Los hinchas de Godoy Cruz lamentan la partida del Morro García - Getty

Luego aclaró que "Santiago estaba gordo porque estaba depresivo y no tenía entusiasmo por lo que hacía. Le digo a Mansur que así la vida no es. Hay que tener más respeto por el sufrimiento del otro".

Claudio Correa no paró ahí, porque añadió que "Santiago me llamó el lunes para mi cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50% de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur".

"Mansur lo iba a hacer correr por el pasto durante 6 meses y eso es lapidario para la emoción, la estima y el deporte. En los negocios de Mansur lo que no marcha se tira y a mi hijo lo quiso tirar. Mi hijo se murió por un negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas", cerró la madre del Morro.