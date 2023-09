Iván Morales comparte las palabras del Morro García: "No estamos hechos de acero"

Iván Morales compartió una importante reflexión en redes sociales. El delantero del Cruz Azul, que hace poco fue reinscrito en la Liga MX, conmemoró a Morro García, futbolista uruguayo que se quitó la vida en 2021 y que este jueves 14 de septiembre hubiese cumplido 33 años.

En su cuenta de Instagram, el ex Colo Colo publicó parte de las declaraciones que García dio en 2019, cuando dejó entrever el difícil momento que pasaba. “No somos robots. No estamos hechos de acero. Nos pasan cosas y eso hace que el rendimiento dentro del campo de juego no sea el óptimo”, dijo.

El llamado de atención de Morales se da justo después de que el artillero fuera reintegrado al Cruz Azul: el Tanquecito sumó pocos minutos en la primera parte del año y el club buscó su salida en este mercado de fichajes, pero finalmente se terminó quedando para pelear un puesto.

Ahora, con el Torneo de Apertura ya en su fecha 8, espera ser considerado por el entrenador Joaquín Moreno para la segunda patita del año. El delantero deberá remar de atrás para luchar por una posibilidad en el ataque, mientras se acerca a cumplir dos años en el cuadro mexicano.

El ex Colo Colo jugó su último partido con la Máquina Celeste el 6 de mayo del presente año, cuando vio acción en los últimos 15 minutos de la derrota ante Atlas en la Liguilla del Clausura. Mientras, su último gol lo anotó el pasado 19 de marzo ante San Luis.

¿Cuáles son los números de Iván Morales en Cruz Azul?

Entre 2022 y 2023, Iván Morales ha jugado 37 partidos con la camiseta del Cruz Azul, aportando con dos goles y dos asistencias. En ese tiempo, además ganó la Supercopa de la Liga MX 2022.

¿Cuándo juega el Cruz Azul?

Cruz Azul jugará este viernes 15 de septiembre (22:00 hora de Chile) ante Mazatlán en el Estadio de Fútbol El Kraken. Este duelo será válido por la fecha 8 del Apertura 2023 y puede aparecer Morales entre los citados.