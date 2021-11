El ex Universidad Católica apuntó que Sampaoli lo quería llevar a Sevilla en su momento porque era “mejor que otros delanteros”, pero a la hora de la verdad, cuando asumió la selección de Argentina no lo citó nunca.

Lucas Pratto tuvo un particular desahogo contra Jorge Sampaoli en una nueva edición de la afamada sección Líbero VS, donde apuntó contra el ex DT de la selección chilena por truncar uno de sus grandes sueños: jugar de manera constante en el combinado de Argentina, donde sólo apareció con Edgardo Bauza justo en la transición de la Albiceleste tras perder las Copa América de 2015 y 2016 ante Chile en penales.

El ex Universidad Católica, que se las arregló para marcar dos goles en sólo cinco partidos en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018, dijo que Sampaoli habló con él en su momento, le dejó en claro que tenía la mejor impresión, pero no lo llamó nunca.

“Sampaoli me llamó para llevarme a Sevilla porque yo supuestamente era mejor que otros delanteros y después a la selección no me citó nunca”, disparó el ex River Plate.

Y, a propósito de los Millonarios, el delantero tuvo elogios para Marcelo Gallardo, pero tiene otro preferido por sobre el Muñeco a la hora de hablar de los mejores técnicos de su carrera.

“Marcelo Gallardo es el mejor estratega, pero si tengo que elegir un entrenador en mi carrera, me quedo con Ricardo Gareca”, reflexionó sobre el Tigre.

Hoy, Pratto está de regreso en Vélez Sarsfield tras un breve y errático paso por el Feyenoord de Holanda luego de ganarlo todo con River Plate.