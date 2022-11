El delantero Sebastián Abreu, ex mundialista uruguayo y semifinalista en Sudáfrica 2010, le contestó al francés Kylian Mbappé y su ninguneo a las selecciones sudamericanas. Los brasileños Richarlison y Fabinho se sumaron a las réplicas.

Para muchos, el Mundial de Qatar 2022 debiera ser la hora de la verdad para que Brasil, Argentina, Uruguay y, en menor medida, Ecuador; defiendan el orgullo del fútbol sudamericano, cuestionado públicamente por Kylian Mbappé en mayo pasado.

El delantero estrella de Francia y el PSG ninguneó las Eliminatorias Sudamericanas y aseguró que "Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa", en mayo pasado.

Obviamente, las declaraciones del artillero encendieron la mecha de decenas de futbolistas sudamericanos respecto al verdadero nivel de la competencia continental. Y en la antesala de la Copa del Mundo, el icónico atacante uruguayo Sebastián Abreu tomó la palabra y puso a Donatello en su lugar.

"Los europeos ganan por la cantidad de europeos que van al Mundial. Hay que ver los grupos que tiene (Europa) para clasificarse, la calidad de los rivales. ¿Cuántos títulos tiene Francia, y cuántas Eurocopas? ¿Quince no? Uruguay tiene dos mundiales y quince Copas América", hizo ver el popular Loco, que en Chile jugó por Puerto Montt, Audax Italiano y Magallanes.

El jugador que anotara el inolvidable penal que puso a Uruguay en semifinales de Sudáfrica 2010, con un sorpresivo remate a lo Panenka, mandó al francés a informarse. "Le faltó Wikipedia a Mbappé. Que ellos jueguen con europeos no significa que esos europeos son de primer nivel", sentencio el yorugua.

Brasil le responde a Mbappé



Las palabras de Kylian Mbappé sobre la competitividad de las selecciones de la Conmebol también recibieron una réplica desde el camarín de Brasil, a través del díscolo Richarlison. "El fútbol sudamericano es muy difícil de jugar, voy a jugar en las alturas, en Bolivia, como ven, es difícil", dijo el ariete de Tottenham.

"Yo era parte de la selección y sufrimos mucho para adaptarnos. Cada uno puede hablar lo que quiera. Así como en Sudamérica hay equipos, según Mbappé, débiles, en Europa también los hay. Creo que da lo mismo, no hay nada de qué hablar", explicó el atacante en entrevista con la popular reportera Isabela Pagliari.

A su vez, el defensor Fabinho explicó que la competencia continental "es diferente, no es fácil. Tenemos que viajar 11 o 12 horas para jugar en Sudamérica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia, no sé si Francia ha jugado ahí alguna vez. También en Uruguay o Chile, lugares a los que uno no está acostumbrado", planteó el zaguero de Livepool.

Finalmente, Fabinho fue claro en el concepto y asegura que el Mundial será escenario a reordenar el naipe dominado en los últimos veinte años por los europeos. "Si Brasil y Argentina jugaran en Europa, se clasificarían como primeros de grupo. Además, van al Mundial entre los favoritos", completó.

