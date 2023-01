Tanto Reds como Blues no vienen bien en la temporada y necesitan con urgencia los tres puntos.

Liverpool vs Chelsea EN VIVO - Dónde ver, resultado y minuto a minuto por Premier League

En otros momentos este partido hubiese gozado de estrellas y buen futbol, pero lo cierto es que tanto Liverpool como Chelsea no llegan en un buen momento y deberán apelar al esfuerzo para sacar los tres puntos en Anfield. Y es que en la Premier League ambos están lejos de los primeros lugares y con una fuerte irregularidad que se mantiene este 2023.

¿Cuándo juegan Liverpool vs Chelsea?

Liverpool y Chelsea juegan este sábado 21 de enero a las 9:30 horas de Chile en Anfield, la casa de los Reds.

¿En qué canal ver en vivo por TV la Premier League?

Este partido será transmitido en TV por la señal de ESPN en los siguientes canales según tu cable operador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Dónde ver online a Liverpool y Chelsea?

Para ver en vivo este duelo de la Premier League por streaming podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica a través de la app Star+.

¿El que pierda peligra en la banca?

No ha sido fácil para Chelsea esta temporada, en la que despidieron a Thomas Tuchel y con la llegada de Graham Potter no se han dado los resultados esperados. Décimos con 28 puntos, casi la mitad del puntero Arsenal, las grandes contrataciones no han pesado en una temporada en que clasificar a una copa europea es el único objetivo que queda en la Premier.

Para Liverpool la cosa no ha sido mejor y a diferencia del 2022 donde llegaron peleando hasta la última fecha el título con Manchester City, hoy el cuadro de Jürgen Klopp es noveno y hasta viene de dos derrotas seguidas.

Si bien Klopp tiene margen y respaldo en el Liverpool, Potter no lo tiene mucho en Londres y las críticas ya hacen tambalear su puesto. Quien pierda podría complicarse de cara a este semestre final de la temporada europea, mientras que el ganador tendría un respiro y puede acercarse a zona de copas.

Revisa la tabla de posiciones de la Premier League: