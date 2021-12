La carrera de Nicolás Castillo se complicó luego de sus problemas de salud, quien tuvo que ser intervenido por lesiones y por una trombosis, por lo que le ha costado mucho volver a su nivel.

El formado en Universidad Católica estuvo a préstamos en el segundo semestre de 2021 en Juventude de Brasil, donde apenas jugó 29 minutos en dos partidos.

El ex seleccionado nacional volvió a México, porque América, club dueño de su pase, le encontró un lugar en la Liga MX en Necaxa, pero el equipo que dirige técnicamente Pablo Guede explicó su situación.

"Está a prueba, tiene un tema de salud que se va a evaluar por encima de todas las cosas y si llega al nivel que demostró alguna vez, no tendríamos dudas, pero hay que ver si la condición de salud que tiene le permite competir en un alto rendimiento", dijo el director deportivo del club Santiago San Román.

El dirigente agregó que "está sometido a unos estudios profundos. Hay que recordar que antes que futbolistas son personas y primero hay que cuidar que su integridad no esté en riesgo".

"Con las pruebas que estamos teniendo no hay ningún riesgo. Ya después viene la parte deportiva, que no es que sea menos importante, pero estamos hablando de la vida de una persona, después está lo deportivo. Ojalá que Nico de salud primero esté bien y después veremos si se puede quedar con nosotros", explicó sobre el ex goleador.

Nicolás Castillo espera poder demostrar que poco a poco está volviendo a su estado físico, para ser tomado en cuenta en Necaxa.