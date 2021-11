El ex entrenador de Colo Colo y Palestino, Pablo Guede, lleva las riendas del Necaxa, cuadro que apostará en 2022 por la rehabilitación de Nicolás Castillo, que no juega un partido completo hace dos años, y el regreso de Jorge Valdivia, que se encuentra sin equipo desde junio. Una apuesta donde el técnico argentino pone su prestigio en juego.

La apuesta de Pablo Guede es muy arriesgada. El entrenador del Necaxa es quien está detrás de los regresos de Nicolás Castillo y Jorge Valdivia al fútbol mexicano, pero las redes sociales ya comenzaron a plantear sus inquietudes al respecto.

Castillo estuvo con riesgo vital producto de una trombosis a principios de 2020 y desde entonces no ha podido retomar su carrera futbolística. De hecho, sólo ha jugado 29 minutos en dos partidos con Juventude de Brasil.

"Viene trabajando y evolucionando. Sabemos que no es fácil estar casi dos años sin fútbol. Hay muchas diferencias en la velocidad del juego y yo tengo que ser coherente con el grupo y el vestuario", explicó en su momento el técnico Marquinhos Santos.

Por esta razón, Necaxa le está haciendo "nuevos y rigurosos exámenes" al killer chileno, "a ver si se queda", asegura la prensa azteca. Es Guede quien está poniendo la cara por el delantero de 28 años que en México jugó también por Pumas y América.

Lo de Jorge Valdivia es igualmente complejo. Aunque se mantiene entrenando a los 38 años, el Mago no juega desde que rescindió su contrato con Unión La Calera en junio. Sus últimas actuaciones fueron como comentarista en ESPN, donde ya anunció su partida a México.

El Mago jugó apenas ocho partidos en su última temporada en el fútbol mexicano, cuando vistió la camiseta de Morelia y Mazatlán. Luego sumó ocho presentaciones en La Calera en un semestre, antecedentes que llenan de dudas su desembarco en Necaxa.

Ante este panorama, el periodista Rubén Rodríguez, de Fox Sports, siembra la incertidumbre. "No sé si Guede lo quiere para amalgamar al grupo. Es pedido específico del técnico y me parece que no es el jugador indicado para la dinámica que quiere el entrenador", avisa.

Necaxa viene de cerrar una pobre campaña en el Torneo Apertura de la Liga MX, que finalizó en la decimocuarta posición, en alta medida gracias a la llegada de Pablo Guede en septiembre. El estratega amarró tres victorias y dos empates en siete partidos.