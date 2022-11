Uruguay sufrió una derrota dolorosa ante Portugal. El equipo sudamericano perdió por 2-0 y complicó sus chances de clasificar a octavos de final en el Mundial de Qatar 2022. A falta de una fecha, solo suman un punto y deben ganarle a Ghana si quieren tener opciones de avanzar.

Balde de agua fría que no fue bien recibido por la hinchada charrúa. Lamentos que se trasladaron también a ex futbolistas de ese país, que criticaron con todo el escaso funcionamiento del equipo de Diego Alonso demostrado en esta Copa del Mundo.

Uno de ellos fue José Perdomo, campeón de América y mundialista con Uruguay. El chueco señaló que "me parece que fuimos un poquito conservadores. No salimos a jugarles de igual a igual a Portugal. Pienso que Uruguay no tiene un juego como para jugar de otra forma".

"Yo pienso que deberíamos tener más tiempo o jugadores en ofensiva y crearle más dificultades al adversario. Fue algo timorato en el esquema. Le tuvo mucho respeto a Portugal", manifestó, aunque descartó que fuera un temor particular a Cristiano "le tengo mucho respeto a Cristiano, pero no está en su mejor momento".

"No le creó un partido de igual a igual. De presionar en tres cuartos, de ir a buscar. Esto es así, Uruguay está dependiendo de lo que pase con Ghana", cerró.

Jorge Luis Siviero se suma a las críticas

Además, otro que se sumó a las críticas fue la leyenda charrúa de Cobreloa, Jorge Luis Siviero. El campeón con Cobreloa en el año 1982 señaló que "después de los cambios tuvieron oportunidades para empatar el partido y después podría haber pasado cualquier cosa".

Pero fue enfático en señalar "cuando uno especula mucho termina pagando y nos quedamos con gusto a poco. Falló el planteamiento inicial y mostró muy poco para lo que uno pretende en el Mundial".

"Lo primero que hay que hacer es ganar. Es complicado. Seguramente tienen que haber aprendido de esta lección y deben tener un panorama mucho más claro, porque ahora lo único que le sirve a Uruguay es ganar", cerró.

Uruguay jugará el partido ante Ghana el próximo viernes 2 de diciembre a las 12 horas de Chile. Un duelo que tendrá el morbo de ser la repetición del recordado partido por cuartos de final de Sudáfrica 2010, en el cual Uruguay ganó de forma increíble por penales.