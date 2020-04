La férrea defensa de Diego Maradona a Ronaldinho: "No es un delincuente, fue a Paraguay a trabajar"

La noticia del encarcelamiento de Ronaldinho en Paraguay conmovió a todo el mundo del fútbol. El astro brasileño y su hermano Roberto fueron detenidos por ingresar al país sudamericano con pasaportes falsos.

Ahora, en arresto domiciliario, Dinho aún espera concretar su ansiada libertad. Sobre esto, uno de sus amigos, Diego Maradona, salió en su defensa: "Me puso triste lo que pasó con Ronaldinho, no es un delincuente, solo fue a trabajar (a Paraguay)".

"Su error es ser ídolo, parece. Es mi amigo y lo banco a morir", agregó el Pelusa en una extensa entrevista al diario "El Día" de La Plata.

Ronaldinho y Maradona siempre han tenido una cercana amistad

Por otro lado, el Diego habló sobre las medidas de la AFA para enfrentar la crisis por el coronavirus y se refirió a su presente en Gimansia de La Plata: "La economía no será la misma, los dirigentes tendrán que trabajar mucho para sortear el momento. Por suerte tenemos grandes dirigentes en AFA que no me cabe duda tomarán las mejores decisiones. Tapia está haciendo un gran trabajo".

"Con el trabajo que veníamos haciendo no tengo dudas de que íbamos a salir de la zona de descenso, todavía falta para saber las medidas que tomará AFA. Con el cuerpo técnico seguimos planificando al pie del cañón para estar preparados para afrontar cualquier caso", cerró.