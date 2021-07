La disparatada historia del defensa de Palestino que le debe 50 dólares a Lionel Messi desde 2004

Una linda anécdota quedó en evidencia este jueves cuando se dieron a conocer extractos del libro Messi, el genio incompleto de Ariel Senosiain y donde se relata una historia que tiene como protagonista al defensa de Palestino, Pablo Alvarado.

Resulta que en 2004 la selección argentina armó un amistoso flash con Paraguay única y excluivamente para que Lionel Messi jugara por la Albiceleste y de esta forma arruinar los planes de España de nacionalizarlo y que jugara por ese país.

En ese combinado trasandino compartieron camarín la estrella del Barcelona y Alvarado, el que por entonces hacía sus primeros pasos en San Lorenzo de Almagro.

A cada jugador se le daba un viático de 50 dólares, y el que repartía el dinero sólo tenía 100 dólares y quedaban el jugador de Palestino y Messi, por lo que la Pulga le dijo '"después me los das", un después que ya cumplió 17 años.

El debtu de Lionel Messi en la selección argentina en 2004

Apenas se supo en Twitter este asunto, un usuario le preguntó a Alvarado si era cierto, ante lo cual el zaguero confesó en su cuenta: "Jajajaja algo así, pero no con mala intenció, sino q no tenía dos billetes de 50 y el me dijo que se los de después… nunca mas lo vi. Apenas lo vea se los devuelvo jaja".

El jugador tricolor se lo tomó con humor y hasta broméo con la posibilidad de devolverle ciertamente el dinero al 10 del Barça.

"Y el dólar subió mucho ahora che!!! Lo tengo bloqueado de IG x las dudas jajaja", escribió Alvarado en Twitter.