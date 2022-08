El Sport Huancayo decidió prescindir del argentino Carlos Desio a raíz de una explicación increíble: básicamente, no le hacía caso al presidente del club en las decisiones en torno al equipo, que tiene a un chileno como el crack del pase-gol en la liga.

Carlos Ross es el asistidor top de la máxima categoría del fútbol peruano. El delantero chileno de 31 años es un titular indiscutido del Sport Huancayo, donde registra 11 pases-gol durante 2022. Ningún futbolista de la élite de Perú lo supera en ese ítem, aunque sólo dos las hizo en el Torneo de Clausura, que por el momento tiene disputadas siete jornadas.

En la última victoria, el ex atacante de Cobreloa asistió en un tanto en el 4-0 de su equipo sobre la UTC Cajamarca. En el certamen de la segunda mitad del año, el Rojo Matador marcha en el 13° lugar de la tabla de posiciones, algo que no tenía muy contenta a la directiva de la institución. De hecho, la plana mayor del club decidió echar al director técnico, el argentino Carlos Desio.

Las argumentaciones para cortar el vínculo con el trasandino, quien fue ayudante de Jorge Sampaoli en Santos y Atlético Mineiro, son al menos llamativas. A través de un documento, Sport Huancayo le notifica a su ex DT que "ha incurrido en la comisión de una falta grave referida al incumplimiento de sus obligaciones laborales que ocasiona el quebrantamiento de la buena fe laboral" y le dieron seis días para defenderse de esos cargos.

En el primer artículo de la carta del preaviso del despido, el club asegura que "se ha podido verificar que usted, en el desarrollo de su labor como director técnico de fútbol profesional no cumplió con ejecutar las directivas establecidas por la Presidencia del club para la ejecución de los partidos de la Liga 1 en relación a la formación del equipo en el campo así como en la oportunidad de los cambios, lo que afecta en los resultados deportivos".

Vale decir, a Carlos Desio lo cesaron de sus funciones porque no le hizo caso a las órdenes del mandamás, Raúl Rojas. "Hoy el Sport Huancayo está peligrando la participación en un torneo internacional. No es posible que empatemos partidos de local y no se está respetando la disciplina", afirmó el timonel de los huancaínos. "Le agradezco al profesor Desio, el fútbol es así. A veces somos héroes, otras somos villanos", agregó Rojas, quien reveló que se negocia con un entrenador mexicano y otro argentino para tomar la conducción del equipo que tiene al chileno Carlos Ross como asistidor top.