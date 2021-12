Xavi preocupado tras nuevo traspié del Barca: "No nos sale nada, necesitamos una victoria urgente"

Este domingo el Barcelona empató como visita por 2-2 frente al Osasuna en El Sadar de Pamplona por la fecha 17 de la Liga española.

El equipo culé estuvo dos veces arriba en el marcador, pero no pudo manetener la ventaja y sumó su tercer partido consecutivo sin ganar. Antes había caído frente al Betis en el Camp Nou y luego ante el Bayern Munich por Champions League.

Tras el duelo ante el Osasuna, el técnico de los blaugranas, Xavi Hernández, reconoció que estaba preocupado por los últimos resultados del equipo.

"Era importante jugar en campo contrario y controlar el final de partido, era momento de tener la bola y no estamos entrenados. Ellos viven de segundas jugadas, de estrategia, de balones rechazados. Son tantas cosas las que hay que mejorar.... Eran tres puntos importantísimos y había que cambiar la dinámica ya", declaró.

Sobre los goles de los jóvenes Nico González y Ez Abde, señaló: "Es la nota positiva, jugadores que están marcando la diferencia en este momento tienen 17 años y 19, es un punto positivo para el futuro del club, pero son tan jóvenes que es difícil. Es espectacular su partido, no es el problema del Barça, nos tenemos que exigir a todos más. Es nuestra realidad y necesitamos una victoria urgente".

Finalmente, afirmó: "Los jugadores están dando la cara y se merecen jugar todos. Por actitud no es, no nos llega por tema futbolístico y por situaciones donde en ese momento requerían tener más paciencia para intentar buscar el tercero. No nos sale nada y ha llegado el gol en segunda jugada, que habíamos trabajado”.

Por su parte, el experimentado Gerard Piqué, aseveró: "Yo creo que el objetivo ahora ha de ser a corto plazo, pensar en el próximo partido. A largo plazo ya se ha visto que hay talento y juventud en este equipo. Hay que sacar resultados, ganar, ganar y ganar. Estamos en una situación crítica y es urgente empezar a ganar partidos. Trabajar y estar juntos".