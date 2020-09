Kevin De Bruyne ni ahí con el fallido arribo de Lio Messi al Manchester City: "Ya tenemos un equipo bastante bueno”

Kevin De Bruyne se refirió al frustado fichaje de Lionel Messi por el Manchester City, luego que el trasandino decidiera quedarse en el Barcelona acabando con las ilusiones de los fanáticos ingleses por verlo jugar la Premier League.

Pese al revuelo mundial que se generó ante la posibilidad de que Messi se pusiera bajo las órdenes de Pep Guardiola en el City, hubo un jugador que se lo tomó con calma: De Bruyne, quien decidió no pensar demasiado en ese asunto.

En declaraciones a The Last Hour, el belga reveló que no pasó mayores horas dándole vueltas al posible arribo del argentino a la escuadra citizen:

“Mucho se ha escrito sobre la posible llegada de (Lionel) Messi. Pero no pensé demasiado en eso", comentó De Bruyne.

Pero además, el centrocampista se mostró feliz con el plantel y sus compañeros actuales, dejando entrever que la frustrada contratación de la Pulga no les afecta mayormente:

“Juego con cada jugador que ficha por el (Manchester) City. Pero creo que ya tenemos un equipo bastante bueno”, lanzó el jugador de 29 años.

Kevin De Bruyne fue escogido el mejor jugador de la temporada en la Premier League, en una votación realizada por la Asociación Profesional de Futbolistas, transformándose en el primer jugador de Manchester City en obtener el prestigioso galardón.