Juventus vs Sassuolo | Ver EN VIVO al equipo de Cristiano Ronaldo por la fecha 17 de la Serie A

El fútbol está más vivo que nunca y en Italia la liga está muy apretada con grandes candidatos al título. En esta fecha número 17 de la Serie A, la poderosa Juventus recibe en casa al Sassuolo, quien ha hecho las cosas muy bien en este arranque de temporada.

Los dirigidos por Andrea Pirlo vienen enchufados en el Calcio, y es que hace unos días se impusieron con categoría frente al actual líder de la tabla: AC Milan, quien sigue extrañando a su máxima figura, Zlatan Ibrahimovic.

Pese a la mala noticia que recibieron en las últimas horas por el covid del defensor neerlandés Matthijs De Ligt, Cristiano Ronaldo y compañía darán todo por seguir sumando en la Serie A para soñar con un nuevo título de la La Vecchia Signora.

La Juventus hoy está en la quinta posición con 30 unidades y a siete puntos del Milan. El Sassuolo corre una suerte similar, ya que se encuentra en la sexta ubicación con 29 puntos; con la gran y linda chance de superar a la Juve a domicilio. En su último duelo, superó de local al Genoa por 2-1.

Fecha y hora: ¿cuándo juegan Juventus vs Sassuolo por la Serie A?

Juventus vs Sassuolo será este domingo 10 de enero a las 16:45 horas de Chile.

Andrea Pirlo busca encontrar la regularidad en Serie A y luchar por un nuevo título para la Juve. (Foto: Getty Images)

Televisión: ¿dónde ver el encuentro entre Juventus y Sassuolo por la Serie A?

El partido será transmitido a través de ESPN y Rai Italia. Entérate de la señal correspondiente de acuerdo a tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿se puede ver el encuentro entre la Juventus y el Sassuolo en vivo vía streaming?

Si quieres disfrutar del encuentro de forma online puedes hacerlo por ESPN Play y en la app Fanatiz.