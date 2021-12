Junior Firpo destruye a Koeman y lo compara con Bielsa: "Me mentía, me decía que entrenaba mal"

El futbolista del Leeds United, Junior Firpo, barrió el piso con Ronald Koeman y reconoció que no la pasó bien cuando estuvo en el Barcelona.

El dominicano nacionalizado español dice que el holadés le faltaba el respeto y le mentía. Además, asegura que el DT no lo veía entrenar y lo acusaba de contaminar al grupo.

"Llegué a perder la ilusión por el fútbol y me di cuenta de la importancia de la familia. Había cosas con Koeman que no entendía, y en ciertos momentos aparecían faltas de respeto a mí y a mis compañeros. No entiendo que al día siguiente de un partido, cuando los suplentes entrenábamos, él se quedaba en su sala. Si yo soy suplente y tengo que demostrarte cosas...", dijo el lateral en el programa Qué T'hi Jugues de Cadena Ser.

Luego, recordó: "Le pido explicaciones, y él me empieza a mentir. En ese punto, para qué iba a seguir pidiéndoselas... Me dice cosas que no tienen sentido, como que entreno mal, que contamino al grupo... Preguntad a quién queráis, a ver si alguno de la plantilla os dice lo mismo de mí".

"No sé qué significa que contamino al grupo, supongo que se referiría a mi actitud. No sé en qué sentido un chaval joven que acaba de llegar va a contaminar a un grupo que lo ha ganado todo y llevan ahí toda la vida. Mi opinión no les va a cambiar en nada su manera de entrenar ni en absolutamente nada", afirmó.

Finalmente, lo comparó con Marcelo Bielsa: "No veíamos vídeos del rival, ni con Valverde, ni Quique ni con Koeman. Alguna vez hemos visto algo concreto de un rival. Con Bielsa vemos mucho, es de un extremo a otro y ha de haber un término medio".