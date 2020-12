Juan Leiva en la Copa Sudamericana: "Estamos convencidos de que vamos a lograr la clasificación"

Uno de los responsables de la campaña 2020 de Unión La Calera es Juan Leiva, quien se ha convertido en referencia de los cementeros y esperanza de cara al duelo de esta tarde contra Junior de Barranquilla, por octavos de final de la Copa Sudamericana (19:15 horas).

En conversación con Redgol, el mediocampista aborda el anhelo de los de la Quinta Región. "Podemos definirlo en casa y estamos convencidos de que vamos a hacer un buen partido y vamos a lograr la clasificación", adelanta el chillanejo.

"A todo jugador le gusta estar en partidos internacionales, tienes otro nivel de rivalidad, te ven en más lugares, lo trato de disfrutar", suscribe el mediocampista, quien valora la derrota por 2-1 en la ida, pese a la inclemencia del clima.

"Me había tocado jugar antes con calor y humedad pero lo de Barranquilla es primera vez que me toca tan fuerte. En un momento no corría viento, faltaba aire por decirlo así y era muy difícil", explica Leiva.

"Cuando uno ve el partido y dice por qué no hice esto, por qué no hice este movimiento, de verdad que estando en la cancha estaba muy difícil, el pasto tenía arena y era muy diferente de lo que estamos acostumbrados", agrega.

La Calera ha debido extremar recursos. "No somos un plantel muy largo, pero trabajamos muy bien. Tenemos hambre de triunfo, ganas de estar en los dos campeonatos de buena manera. Para nosotros todos los partidos son importantes y los queremos ganar", asume.

En cuanto a la estatura del rival, Leiva reconoce que "nos han tocado equipos con más historia, con más dificultad. Y en los dos años que llevo en Calera, los partidos que hemos tenido a nivel internacional hemos estado bien".

Y enumera: "El año pasado quedamos eliminados a penales con Atlético Mineiro, en esta Copa ya eliminamos a Fluminense, que es un grande de Brasil, a Tolima que iba puntero en el fútbol colombiano y ahora estamos en una llave abierta contra Junior".

En ese sentido, Leiva asegura que el cuadro de Barranquilla "es un equipo con mucha historia y muy grande en Colombia. Estoy muy satisfecho con lo que hemos hecho, pero queremos clasificar, ir por más y dejaremos todo para tener ese objetivo".

Pese a la ausencia de público, el volante siente la localía. "La gente de Calera es muy cariñosa, te hace sentir muy cómodo y obviamente con esta circunstancia se está dando a conocer más el club y la ciudad, así que obviamente apoyan, han hecho sentir su cariño y las ganas de seguir avanzando a lo más alto posible", celebra.

Finalmente, refuerza la idea de ir por todo en el choque ante los colombianos. "Esperemos poder seguir avanzando, dándole alegría a la gente de La Calera y dejando bien el nombre del fútbol chileno", completa.