Jorge Valdivia confirma su recuperación del coronavirus y regresa a los entrenamientos en Mazatlán

El Mazatlán de México ha sido uno de los clubes más golpeados por el coronavirus. El equipo de los chilenos Jorge Valdivia, Gonzalo Jara, Rodrigo Millar, Nicolás Díaz y Martín Rodríguez informó el 11 de julio de este año que dos jugadores y un integrante del staff técnico estaban contagiados con la enfermedad.

Dos semanas después, el club volvió a emitir un comunicado anunciando otros seis casos positivos de Covid-19 en la institución, incluyendo el Primer Equipo masculino y femenino, staff técnico y divisiones menores.

Y por si fuera poco, el 6 de agosto se dio a conocer un nuevo caso de coronavirus en el plantel. Eso sí, todos los anuncios de contagios fueron sin nombre respetando la identidad del paciente.

Sin embargo, esta tarde Jorge Valdivia dio a conocer que él fue uno de los jugadores que sufrieron con la pandemia. El Mago publicó una imagen en su Instagram con el enunciado: "Chao Covid, vencido. Por fin a terreno", confirmando su regreso a las canchas tras la enfermedad.

El ex mediocampista de Colo Colo no había podido estar durante las últimas semanas en las prácticas de su equipo, y durante esta jornada aclaró porqué no pudo estar presente.

Revisa el mensaje del Mago: