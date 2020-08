James Rodríguez se desahoga: "Tengo las condiciones para jugar siempre, pero por otras personas no puedo hacerlo"

James Rodríguez vive un momento de incertidumbre en el Real Madrid con respecto a su futuro. El volante colombiano no fue considerado por Zinedine Zidane en gran parte de la temporada y su salida parece inminente.

Sin embargo, por ahora, el cafetalero tiene contrato por un año más con el cuadro merengue, por lo que su única opción de partir sería un nuevo préstamo.

En conversación con el experto motivacional Daniel Habif, James se desahogó: "A mí también me gustaría saber a dónde me voy. Pueden pasar días o semanas hasta que sepa a dónde me voy. No lo sé, de verdad. Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde me sienta querido por todo el mundo".

"Es frustrante no jugar. Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo, entonces es frustrante. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre", añadió el colombiano.

Además, el ex Bayern Múnich explicó porqué cree que Zidane no lo hace jugar constantemente: "Son gustos. Él tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable. Yo ahí no me meto. Cuando ves que no tienes las mismas oportunidades que tus compañeros es difícil".

"Yo quería irme y el club no me dejó salir. Quería irme a donde hubiera podido jugar, yo y sabía que no iba a tener oportunidades, porque Zidane ya tenía su base. Mi deseo era que la afición tuviera el recuerdo de mi anterior etapa en el Madrid, no ésta... Yo hice 36 goles y 42 asistencias", agregó.

Revisa parte de la conversación:

Por si ocupan saber más de mi compita @jamesdrodriguez nos aventamos 2 horas de charla desde Marbella, platicamos de: Envigado, Banfield, Porto, Monáco, Zidane, Pékerman, su futuro como Futbolista, ¿Vendría a jugar a México?, el mundial, autos, Dios, matrimonio... pic.twitter.com/TL0heqjpn1 — DANIEL HABIF (@DanielHabif) August 16, 2020