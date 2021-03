Ibrahimovic: "Puedes domesticar a un león, pero no a Zlatan. Es un animal diferente"

Zlatan Ibrahimovic no se cansa de dar muestras de su genialidad con el balón, ya sea junto al AC Milan en la Serie A de Italia, o con la selección nacional de Suecia, elenco al que retornó en gloria y majestad tras cinco años de ausencia.

El sueco regresó a vestir la casaquilla de su país con gran éxito, y más allá de marcar el paso -como muchos decían que pasaría- Zlatan terminó siendo fundamental en el primer gol de Suecia frente a Kosovo en la segunda jornada de las Eliminatorias europeas para el Mundial de Qatar 2022.

Ante Georgia también brilló con una linda habilitación, y aunque no pudo marcar goles, lo cierto es que el nivel superlativo en que se encuentra a meses de cumplir 40 años, ya no está en discusión.

Tras el periplo con Suecia, el delantero concedió una extensa y honesta entrevista al Champion's Journal, donde dejó en claro que se siente en uno de los mejores momentos de su carrera como futbolista profesional:

“Puedes domesticar a un león, pero no puedes domesticar a Zlatan. Es un animal diferente", comentó el sueco.

Zlatan agregó que “tengo un problema: nunca estoy satisfecho. Tengo 39 años y, con lo que he hecho, ya no tengo la obligación de trabajar porque de todos modos he tenido una buena vida, pero todavía tengo esta pasión por lo que hago".

El goleador del AC Milan detalló además cuál es el detalle que lo diferencia de otros jugadores, incluso los más jóvenes:

"Siempre quiero más. Tal vez por eso estoy aquí hoy y soy capaz de rendir y hacer lo que estoy haciendo, porque no veo a muchos jugadores de mi edad que estuvieran o estén rindiendo como yo", explicó.

Como si fuera poco, Ibrahimovic cerró con una frase para el bronce, recordando a uno de los más icónicos personajes interpretados por el actor Brad Pitt:

“Soy como Benjamin Button. Me hago más joven cada año, todos los días. Mientras pueda jugar, jugaré. Te lo prometo", cerró.

