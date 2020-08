Hugo Sánchez a Chivas de Guadalajara: "Si no quieres gastar tanto, invierte en jugadores extranjeros, no pasa nada"

En una de las ligas donde hay más jugadores extranjeros, existe un equipo que por norma interna, no contra jugadores que no hayan nacido en México, se trata de las Chivas de Guadalajara.

El cuadro de Jalisco es denominado el "Rebaño Sagrado" por esta característica y es un gran orgullo para sus hinchas.

Sin embargo, en lo deportivo no les está yendo nada bien, puesto el cuadro albirrojo no ha clasificado a la zona de play offs en los últimos años y es algo que preocupa a sus hinchas.

Chicharito Hernández es uno de los jugadores nacidos en las Chivas (Getty Images)

El mítico ex delantero mexicano del Real Madrid, Hugo Sánchez, ahora comentarista de ESPN no tuvo dudas a la hora de aconsejar a las Chivas.

“Si no quieres gastar tanto, invierte en jugadores extranjeros, no pasa nada”, aseguró la leyenda azteca.

Según Sánchez, a las Chivas “le venden futbolistas muy caros y, regularmente, no tienen a los mejores futbolistas mexicanos en cada línea”.

Agregando que “Guadalajara quiere, pero no puede. Ojalá Amaury me haga caso y me escuche. De lo único que sí estoy de acuerdo, es que la Selección Nacional sea dirigida por un mexicano”.