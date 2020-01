Horario y dónde ver en vivo y en directo Brasil vs Paraguay por el cierre del grupo B del Preolímpico Sub 23

Este viernes se dara término a la primera etapa del Preolímpico Sub 23, que da pasajes a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Luego de la fase de grupos se jugará un cuadrangular con los dos mejores de cada grupo.

En el B Brasil ya está clasificado con sus tres triunfos en igual número de partidos. Mientras que Paraguay aún tiene opciones, pero tendrá que vencer a la Verdeamarela.

Una victoria guaraní los dejaría con 6 puntos, mismos que Uruguay. La diferencia de gol de los charrúas es de -1 y quedan libres esta fecha. Los paraguas tienen 0 de diferencia, por lo que el triunfo sería suficiente.

Claro que tendrán que estar pendientes de otro resultado. Perú (3 puntos) jugará con Bolivia (0) y en caso de ganar por un marcador abultado, obligaría a Paraguay a marcar más goles.

Dia de preparação para o último desafio da fase de grupos do #PreOlímpico2020! Vamos suar essa camisa!



Fotos: Lucas Figueiredo/CBF

Día y hora: ¿Cuándo juegan Brasil vs Paraguay por el cierre del grupo B del Preolímpico Sub 23?

Brasil vs Paraguay por el cierre del grupo B del Preolímpico Sub 23 jugarán este viernes 31 de enero a las 22:30 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Brasil vs Paraguay por el cierre del grupo B del Preolímpico Sub 23?

Brasil vs Paraguay por el cierre del grupo B del Preolímpico Sub 23 será transmitido por DirecTV Sports, a falta de confirmación, en los canales 610 (SD), 1610 (HD) y 683 (SD)

#AlbirrojaSub23 ⚪�� | ¡Se viene un gran desafío!



Comienza el entrenamiento del día miércoles, con vistas al compromiso ante #Brasil ������ #VamosParaguay ����

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Brasil vs Paraguay por el cierre del grupo B del Preolímpico Sub 23?

Si buscas un link para ver en vivo y online Brasil vs Paraguay por el cierre del grupo B del Preolímpico Sub 23, podrás hacerlo en DirecTV GO.