El delantero de la selección inglesa, Harry Kane, lamentó la derrota por goleada ante Hungría, pero llamó a no olvidar lo hecho por el equipo en torneos anteriores.

Harry Kane y el pesimismo en Inglaterra antes del Mundial de Qatar 2022: "No es momento de entrar en pánico"

Este martes la selección de Inglaterra sufrió una derrota histórica como local frente a Hungría por la cuarta fecha de la UEFA Nations League.

El equipo liderado por Gareth Southgate cayó por 4-0 en Wolverhampton y quedaron últimos en su zona, con serio riesgo de descender a la Liga B.

Inglaterra, que viene de llegar a la final de la pasada Eurocopa, decepcionó a sus hinchas especialmente por el poco tiempo que queda para el Mundial de Qatar 2022.

Por eso Harry Kane, delantero de la selección, llamó a no entrar en pánico por el resultado y no olvidar los éxitos del equipo en torneos anteriores.

"No va a ser perfecto todos los partidos, los fans tienen que entender eso. No olvidemos de dónde venimos", señaló el atacante del Tottenham.

"Sé que es decepcionante para los fanáticos. Pero de vez en cuando el fútbol arroja una sorpresa, tenemos que mirar el panorama general", añadió.

Sobre el técnico, asveró: "Gareth ha sido una parte clave en la transformación de este equipo de Inglaterra en uno de los equipos más exitosos que hemos tenido en los últimos 50 años".

Luego, afirmó: "Hemos tenido dos fantásticos torneos seguidos. No es momento de entrar en pánico. Es una derrota que nos decepciona, pero debemos mantener la calma y sabemos que tenemos cosas en las que trabajar".

Por su parte, el técnico inglés, Gareth Southgate, indicó: "Este grupo de jugadores ha sido increíble para su país y es importante que la gente se quede con ellos. Seguirán siendo fuertes en el futuro".

Finalmente, entrenador se excusó con que en estos partidos de la Nations League ha rotado jugadores y no ha usado lo mejor que tiene: "No voy a decir que no duele, pero tengo claro lo que estábamos tratando de hacer en los cuatro partidos".