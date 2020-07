Gran gesto solidario de Marcelo Gallardo conmueve a Sebastián Vignolo: “Parece simple, pero lo que hizo no es habitual”

Marcelo Gallardo ha marcado una época en River Plate y en el fútbol argentino. Pero durante el tiempo de pandemia no ha dado muchas entrevistas ni tampoco tiene redes sociales, por lo que poco se ha sabido de él.

No obstante, Sebastián Vignolo dio cuenta de un “gran gesto” de Napoleón con un miembro del equipo del programa que conduce, 90 Minutos de FOX Sports.

Sin dar mayores detalles, el Pollo comenzó el programa de este miércoles agradeciendo al Muñeco. “Le quiero mandar un saludo a Marcelo Gallardo. Un fuerte abrazo al entrenador de River. Creo que mira el programa. Hay gestos fuera de lo que uno conoce a Marcelo Gallardo, el técnico ganador de River, que son realmente para destacar”, comentó sin mayor introducción.

Marcelo Gallardo, el técnico más ganador de la historia de River Plate.

“Simplemente digo esto porque me enteré de un gesto que tuvo con alguien que trabaja con nosotros. Parece simple, eso que hizo, pero no es habitual. Parece simple, pero en este medio, muchas veces, no es habitual”, reflexionó.

Asimismo, el comunicador expresó que “le quiero agradecer, mandar un fuerte abrazo. Lo quiero decir porque hay cosas que trascienden buenas, malas y hay cosas que no trascienden que son para destacar”.

Finalmente, Vignolo dijo de Gallardo que “por ahí algo normal, bueno, en este mundo y a veces se le sube la espuma a la cabeza. No es el caso. Así que fuerte abrazo para el técnico de River”.

Se desconocen mayores detalles de un gesto que Muñeco quiso hacer de manera totalmente anónima y generosa con un funcionario del programa, pero el Pollo no lo quiso dejar pasar.