Si de nombres dignos de respetar en el fútbol Sudamericano se trata, el de Gerardo Pelusso entra sí o sí en el listado. El ahora extécnico charrúa inició su carrera en 1984 con Emelec y se retiró en 2020, y en sus 36 años de trayectoria trabajó en equipos de Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia y Chile, donde estuvo en Iquique, O'Higgins y Everton entre 1996 y 1998. Eso sí, su paso más destacado fue en Universidad de Chile el 2010.

Su vasto recorrido le da autoridad al exentrenador uruguayo para hablar sobre el actual momento que vive el balompié en este lado del mundo, donde él ha sido testigo del progreso que se ha visto hasta ahora, aunque para él podría ser mucho mayor.

Pelusso está en nuestro país para ser parte del Congreso "Desarrollo Integral del Fútbol", y al momento de hablar de ese ítem es duro con el pasado, pero proyecta un buen futuro con trabajo de por medio.

“La verdad es que venimos dando pasos agigantados, el problema nuestro es que estuvimos 30 años estancados, el fútbol sudamericano estuvo 30 años encerrado y los dirigentes en un lugar donde los protagonistas no fuimos tomados en cuenta nunca", lanzó.

Así, el uruguayo de 68 años destaca que en sus tiempos "no había capacitación para entrenadores, no había inversión en competencias de juveniles, no había capacitación para los árbitros, entonces mientras nosotros estuvimos estancados haciendo nada, los europeos estudian, trabajan y ya sabemos como son".

Por eso, resalta que hoy en día "ya hace algunos años por suerte en esta nueva Conmebol se abrieron las puertas a los protagonistas, se ha entendido que esto es con inversión, con desarrollo, con capacitación, con mejores competencias de juveniles".

"Yo estoy feliz de estar acá, pero también el porqué estoy acá, por la invitación de la ANFP a un grupo de gente que estamos colaborando con la Conmebol para lanzar un proyecto de desarrollo del fútbol formativo en todo el país, esto se celebra en Sudamérica, donde lo que nosotros necesitamos es organización, planificación, y luego evidentemente perseverancia para trabajar y llevar adelantes los proyectos", complementó.

Para ir cerrando, el semifinalista de la Copa Libertadores 2010 con Universidad de Chile recuerda que "yo soy de una generación que no nos dieron nada, y por lo tanto valoro todo lo que se le está dando a los jóvenes. Por eso yo he dispuesto la última etapa de mi carrera no a dirigir, sino que para dedicarme a la docencia y a entregar todo lo que puedo".

La ausencia de la calle es fatal para poder captar jóvenes futbolistas

No sabemos cuanto podrá saber Gerardo Pelusso acerca de física núclear o de arquitectura, pero si de algo sabe el hombre eso es de fútbol. Por eso, al ser consultado sobre la dificultad de encontrar jóvenes promesas del fútbol, destaca que la falta de la calle, gracias a los tiempos que hoy corren, es fatal.

“Es más complicado. Antes jugábamos en la calle, el campito, el potrero o en cualquier lado, hoy en las calles ya no se puede jugar, ya los padres tampoco te dejan porque andar con los niños en la calle hoy es un peligro", apunta al respecto.

Eso sí, después se pregunta y se responde de inmediato: "Entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros los entrenadores y docentes que trabajan con juveniles? Tienen que enamorarlos con el juego", lanzó.

"Hoy el fútbol para jóvenes se practica en otros lugares, hay academias y escuelas de fútbol, donde nosotros tenemos que tratar de recrear el juego de la calle, porque el juego de la calle es insustituible, los talentos salen de ahí, todos lo sabemos. ¿De dónde salió Alexis Sánchez? De Tocopilla, jugando descalzo, en la calle donde no había pasto y hay piedras, y sale un talento de esa naturaleza, de ahí salen los jugadores", complementó.

"Hoy no tenemos tanto eso entonces tenemos que recrear el juego de la calle, tenemos que tener las ideas y trabajo necesarios para atraer a los chicos, enamorarlos con el juego y tratar de captar la mayor cantidad posible de chicos que jueguen a la pelota”, cerró.

"No es lo mismo entrenar jóvenes en Temuco que en Iquique"

Gerardo Pelusso sigue entregando su sabiduría y cuando RedGol le consulta acerca de su opinión sobre la idiosincrasia tanto del fútbol como del futbolista chileno, detalla que cada país tiene lo suyo en este lado del mundo, aunque también todo depende.

“Cada país tiene su cultura propia, y Chile la tiene. Tiene un gusto por el juego diferente de repente al que tenemos nosotros, porque si yo le pregunto a cualquier futbolero cuál es la idiosincrasia del chileno y del uruguayo, son distintos, porque allá se juega y se siente distinto, somos diferentes, acá hay un gusto por la pelota, por jugar bien a la pelota, otro tipo de costumbre y de biotipo de futbolista", señaló.

Por eso, explica que "también eso son cuestiones que hay que tomar en cuenta, las regiones, de dónde vienen los futbolistas, también hay que tomarlo en cuenta. Por eso la capacitación de los entrenadores, porque el copiar y pegar a nosotros no nos ha dado resultados y no nos va a dar resultados, si lo único que hacemos es meternos en Internet y ver cuales son los ejercicios que hace algún entrenador de Europa y voy y lo hago acá, no, no es así la cosa".

"Yo tengo que ver en qué lugar estoy. No es lo mismo entrenar jóvenes en Temuco que en Iquique, son dos cosas distintas, allá no llueve nunca y hace calor, puedo entrenar de noche hasta cualquier hora y en el sur tengo que buscar un lugar con techo porque llueve todos los días, hace frío, las cosas son diferentes, entonces el entrenador tiene que aprender a descifrar todo eso y a trabajar escribiendo una página en blanco”, concluyó.