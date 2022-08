La reciente victoria ante Cobresal para meterse en cuartos de final de Copa Chile fue un bálsamo para Universidad de Chile en el complejo momento que atraviesa a nivel institucional, ya que tanto en lo deportivo como en lo dirigencial no hay buen panorama. Pese a eso, Gerardo Pelusso pone las manos al fuego por su exequipo.

El exentrenador uruguayo se encuentra en Chile para participar del Congreso "Desarrollo Integral del Fútbol" que organizan la ANFP junto a Conmebol y al encontrarse con la prensa fue inevitable que le preguntaran por el Romántico Viajero, equipo en el que trabajó en 2010.

Así, el semifinalista de la Copa Libertadores 2010 con la U fue consultado por el mal momento que viven en el Centro Deportivo Azul con cuatro años seguidos peleando en la zona de descenso, y él elige creer. "No es que aprovecho de venir para ver a la U, porque la sigo en todos los partidos y todo el tiempo", advierte de entrada.

Por eso mismo es que el charrúa deja claro que "sé perfectamente la situación en la que está y, bueno, aspirando a que salgamos para arriba y pueda salir de esa situación complicada que está hoy”.

Tras eso le preguntaron por su compatriota Diego López y ahí fue puro optimismo y fe. “López tiene una gran trayectoria, como futbolista fue internacional, jugó en Europa muchos años, dirigió en Europa, salió campeón con Peñarol, pero bueno, es un momento complicado pero la U va a salir, siempre sale para arriba”, apuntó.

¿Y cuál es la clave entonces para salir adelante? Pelusso se excusa explicando que “no soy yo quien te lo puede decir. A la U la sigo pero no siempre veo los partidos, veo los resultados y sigo el fútbol chileno en general, pero no soy yo quien tiene que dar opiniones al respecto porque no tengo los elementos”.

Por eso, para cerrar le pide a todo que guarden la calma, ya que en Universidad de Chile “hay gente trabajando, hay una directiva, un presidente, un cuerpo técnico y hay que dejarlos que trabajen, la U va a salir para arribar no hay problema, tranquilo”.