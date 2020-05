Futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata se va de tarro: “Maradona no arma el equipo, es más marketing”

Diego Maradona llegó con la difícil misión de salvar del descenso a Gimnasia Esgrima y La Plata y, como una medida poco convencional, logró el objetivo de mantener al club en Primera División.

Sin embargo, sus números no fueron tan alentadores, porque en 20 encuentros ganó siete, empató cinco y perdió ocho, con un porcentaje de rendimiento de 43,3 por ciento.

Pero uno de sus dirigidos, el uruguayo Brahina Alemán, quien no tuvo mucha regularidad en el equipo, sorprendió a todos al revelar que el astro argentino no armaba los equipos, sino que la decisión la tomaba un cuerpo técnico y que él era solo una figura de marketing.

Maradona revolucionó el fútbol argentino. (FOTO: Internet)

“No me tenían en cuenta, pero andaba muy bien en las prácticas. No era Diego el que no me ponía, me parece que él no es que arma el equipo. Es más marketing. Hay un cuerpo técnico muy amplio y hay que respetar las decisiones”, señaló al diario El País.

“Tenerlo de entrenador es un gran orgullo. Cuando llegó no lo podíamos creer. Nos quedamos todos mudos. Hoy es uno más, siempre está contento, tirando chistes”, complementó el charrúa.