Francesco Totti dio positivo de Covid-19 según informa la prensa italiana

Los medios italianos informan este lunes que el ex futbolista e ídolo de la Roma Francesco Totti, dio positivo de Covid-19 y se encuentra aislado y en recuperación.

La leyenda romana se sometió a un control luego de tener síntomas como fiebre, dolores musculares y falta de energía, por lo que acudió rápidamente a un centro médico para salir de dudas.

Totti no lo ha pasado nada de bien, puesto su padre Enzo murió a causa del coronavirus el 12 de octubre pasado recibiendo el apoyo de todo el mundo del fútbol, no sólo de Italia si no del mundo entero.

La madre del ex futbolista también se contagio aunque no presentó complicaciones, por lo que la pandemia ha pegado fuerte lamentablemente en la familia Totti.

Totti se retiró del fútbol en 2017 luego de jugar 25 años en la Roma, donde disputó 786 partidos convirtiendo 307 goles.

Hoy en día el italiano es dueño de dos agencias de representación, la CT10 y la IT Scouting.