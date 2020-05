Francesco Totti: "Real Madrid me ofreció mucho dinero. Todo, salvo la capitanía porque estaba Raúl"

Francesco Totti jugó toda su carrera en la Roma, entre 1992 y 2017. Il Capitano de La Loba privilegió el corazón por sobre todo, pero eso no significa que estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid.

Florentino Pérez lo quiso para el Madrid de los galácticos para ser compañero de Raúl, Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo y Figo.

“Digamos que tuve la intención de ir, había un 80% de posibilidades. La Roma no estaba en su mejor momento, aunque Sensi hubiese hecho cualquier cosa por mí. El Madrid pagaba mucho, me ofreció mucho… cualquier cosa para ir allá. Todo salvo la capitanía porque estaba Raúl”, dijo Totti a la revista Líbero.

Agregó que “Raúl era el jugador que tenía que ganar más porque era el capitán y el símbolo. Cualquier jugador que llegara tenía que ganar menos que Raúl”.

Siguió complementando: “en 2004 acababa mi contrato con la Roma. Hubo algunos problemas con el presidente por otros motivos, no míos personales y el Madrid me ofrecía cualquier cifra para ir allí. No es que lo rechazara, pienso a menudo en ello. Como dije antes, estuve en un 80% de ir para allá. Además mi mujer me decía 'yo lo dejo todo, voy contigo, tomemos esta decisión, que es el Real Madrid’”.

Y sentencia: “tomé la decisión de quedarme en la Roma desde el corazón. Fue una decisión pensando en la afición, en los amigos, en la familia. Era hacer algo diferentes de lo que siempre habían hecho otros jugadores. Muchos iban a Madrid, Barcelona, Bayern Múnich... Me sentía diferente así. Era un jugador bueno y además diferente porque siempre jugué con la misma camiseta”.